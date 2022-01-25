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澳網／實在太熱了！納達爾被迫改變龜毛「怪僻」

聯合新聞網 / 綜合報導
由於澳洲天氣過於炎熱，迫使納達爾改變以往在比賽中的發球習慣。 法新社
由於澳洲天氣過於炎熱，迫使納達爾改變以往在比賽中的發球習慣。 法新社

納達爾（Rafael Nadal)今天與加拿大新星沙波瓦羅夫（Denis Shapovalov）進行了五盤決鬥，最終「蠻牛」順利取得男單4強門票，不過有趣的是，媒體特別觀察到，由於澳洲天氣過於炎熱，迫使他改變在比賽中的發球習慣，這是以往不曾發生的事。

許多球員在發球時會向球童取球，但納達爾向來習慣把球塞在球褲裡，但因為今天比賽時墨爾本的天氣已經燒到30度，納達爾的球褲已經濕到不停滴水，因此在第二盤進行到一半時，他只好被迫改變他的例行公事，沒辦法在二發時從球褲取球。

然後到了第三盤，當他換了球褲之後，納達爾又恢復把球放在球褲的舉動。

除了取球方式之外，納達爾其實還有不少「怪僻」，譬如說他的兩隻襪子一定要在一樣的高度、水瓶一定要朝向某個特定方向、飄逸的長髮一定要塞到耳後並在每次發球時摸一下褲子，當然還有最出名的就是，他奪牌時一定不會忘了要咬住獎牌。

澳網

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