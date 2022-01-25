澳網／贊助商想和世界球王劃清界線 瑞士名錶恐成下一位

世界球王約克維奇(Novak Djokovic)引起的澳網風波暫時告一段落，但連帶產生的影響可沒完全結束，據英國《每日快報》報導稱，瑞士製錶宇舶（HUBLOT）可能會退出贊助行列。

一星期前宇舶發言人還曾對外表示，「約克維奇自有主張，我們不會對他的決定發表評論。Hublot會繼續與這位網壇世界球王合作。」不過日前其CEO說詞已改，瓜達盧佩 （Ricardo Guadalupe）受訪說道，「我們正在關注他對於經歷這一切的看法。」英媒認為這是暗示有可能終止與約帥的合作。

先前有媒體報導，約帥可能會因為無法出賽四大滿貫而面臨2630萬歐元的贊助商撤退風險，其中一家贊助商Lacoste已表示，會審查約帥在澳網期間發生的事件，再決定是否終止合作，而宇舶CEO也希望在澳網結束後，得到約克維奇進一步聲明，屆時再確定立場。