澳網／西西帕斯無視規則 父親違規場外指導不罷休

希臘網球好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）昨日歷經漫長5盤大戰，最終搶下8強門票，不過比賽期間他又因為違規接受場外指導吞下警告。

ATP規則雖然禁止場邊指導，但這條規則卻被視若無睹，西西帕斯在男單32強時就曾吞過一次警告，不過當時他否認有這回事，「這很有趣，因為我站的位置，教練離我真的很遠，我完全不知道是哪來的指導。」

不過昨役決勝盤開始前，西西帕斯又再次得到裁判的關照，裁判祭出警告，「請你的父親不要再給予場外指導，就一盤，拜託請別再這樣了。」

手握7座大滿貫金盃的瑞典退役名將韋蘭德（Mats Wilander），目前是歐洲體育台球評，看到這一幕也無奈表示，「西西帕斯的父親不應該又出現在球場，他必須離開，西西帕斯有能力可以在場上做出判斷。」

不過西西帕斯去年曾在推特上宣稱，ATP應該要全面開放場邊指導。「我們可能是全球唯一比賽中不用教練的運動。」