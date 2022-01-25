快訊

高雄1名學測考生確診Ct值21 同試場及接觸師生居家隔離

被控簽假合約！涉聯昌電1.5億非常規交易 前董座黃育仁遭搜索約談

聽新聞
test
0:00 / 0:00

澳網／西西帕斯無視規則 父親違規場外指導不罷休

聯合新聞網 / 綜合報導
希臘網球好手西西帕斯昨日又因為違規接受場外指導吞下警告。（美聯社）
希臘網球好手西西帕斯昨日又因為違規接受場外指導吞下警告。（美聯社）

希臘網球好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）昨日歷經漫長5盤大戰，最終搶下8強門票，不過比賽期間他又因為違規接受場外指導吞下警告。

ATP規則雖然禁止場邊指導，但這條規則卻被視若無睹，西西帕斯在男單32強時就曾吞過一次警告，不過當時他否認有這回事，「這很有趣，因為我站的位置，教練離我真的很遠，我完全不知道是哪來的指導。」

不過昨役決勝盤開始前，西西帕斯又再次得到裁判的關照，裁判祭出警告，「請你的父親不要再給予場外指導，就一盤，拜託請別再這樣了。」

手握7座大滿貫金盃的瑞典退役名將韋蘭德（Mats Wilander），目前是歐洲體育台球評，看到這一幕也無奈表示，「西西帕斯的父親不應該又出現在球場，他必須離開，西西帕斯有能力可以在場上做出判斷。」

不過西西帕斯去年曾在推特上宣稱，ATP應該要全面開放場邊指導。「我們可能是全球唯一比賽中不用教練的運動。」

澳網

相關新聞

澳網／納達爾苦戰5盤晉級4強 加拿大新星輸球怒摔拍

澳洲網球公開賽男單8強賽，西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）今天與加拿大新星沙波瓦羅夫（Denis Sha...

澳網／西西帕斯無視規則 父親違規場外指導不罷休

希臘網球好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）昨日歷經漫長5盤大戰，最終搶下8強門票，不過比賽期間他又因為違規接受場外指導吞下警告。 ATP規則雖然禁止場邊指導，但這條規則卻被視若無睹

澳網／上廁所及更衣時間太短 梅德維夫痛斥新規定「愚蠢」

世界排名第2的俄羅斯名將梅德維夫（Daniil Medvedev）昨天順利闖進8強，但他在比賽中一度和主席裁判發生衝突，原因就是不滿「上廁所時間」以及「球場安排」，他賽後在記者會上直呼「愚蠢的規定」。

澳網／贊助商想和世界球王劃清界線 瑞士名錶恐成下一位

世界球王約克維奇(Novak Djokovic)引起的澳網風波暫時告一段落，但連帶產生的影響可沒完全結束，據英國《每日快報》報導稱，瑞士製錶宇舶（HUBLOT）可能會退出贊助行列。 一星期前宇舶發言

澳網／拍落上屆法網女單冠軍 美國好手凱斯東山再起晉4強

氣勢如虹的美國好手基斯（Madison Keys）今天在澳洲網球公開賽擊敗上屆法網女單冠軍、捷克女將卡雷茨科娃（Barb...

澳網／球迷穿挺彭帥T恤被阻擋 官方改口不鬧事就放行

澳洲網球公開賽先前不讓支持中國女將彭帥的觀賽群眾穿著寫有「彭帥在哪裡？」的T恤入場，引來抨擊。澳網主席提列（Craig ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。