澳網／西西帕斯無視規則 父親違規場外指導不罷休

希臘網球好手西西帕斯(Stefanos Tsitsipas)昨日歷經漫長5盤大戰,最終搶下8強門票,不過比賽期間他又因為違規接受場外指導吞下警告。

ATP規則雖然禁止場邊指導,但這條規則卻被視若無睹,西西帕斯在男單32強時就曾吞過一次警告,不過當時他否認有這回事,「這很有趣,因為我站的位置,教練離我真的很遠,我完全不知道是哪來的指導。」

不過昨役決勝盤開始前,西西帕斯又再次得到裁判的關照,裁判祭出警告,「請你的父親不要再給予場外指導,就一盤,拜託請別再這樣了。」

手握7座大滿貫金盃的瑞典退役名將韋蘭德(Mats Wilander),目前是歐洲體育台球評,看到這一幕也無奈表示,「西西帕斯的父親不應該又出現在球場,他必須離開,西西帕斯有能力可以在場上做出判斷。」

不過西西帕斯去年曾在推特上宣稱,ATP應該要全面開放場邊指導。「我們可能是全球唯一比賽中不用教練的運動。」

Damien Dumusois literally begging Stefanos Tsitsipas' father to stop coaching him.



"One set," he mouths. "Please."#AusOpen pic.twitter.com/kjNKfSqnL5