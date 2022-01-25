澳網／上廁所及更衣時間太短 梅德維夫痛斥新規定「愚蠢」

世界排名第2的俄羅斯名將梅德維夫（Daniil Medvedev）昨天順利闖進8強，但他在比賽中一度和主席裁判發生衝突，原因就是不滿「上廁所時間」以及「球場安排」，他賽後在記者會上直呼「愚蠢的規定」。

根據澳網規定，選手上廁所暫停限時3分鐘，若需更換衣物則再加碼2分鐘，梅德維夫昨在第一盤結束後想要利用90秒的休息時間去上廁所，不過遭裁判拒絕，對此梅德維夫賽後在記者會上相當不滿，「我們在35度下的高溫打球，全身早都濕透了，在第二盤後我必須去換衣服、換內衣、襪子、鞋子，做完這些大概需要4分鐘，而第一盤結束時我就是忽然想上廁所。」

梅德維夫痛斥，「我真的看不出來這些新規定的邏輯在哪，真的是太愚蠢了。」

此外，梅德維夫也對大會的球場安排頗有意見，因為在約克維奇（Novak Djokovic）被取消參賽資格後，他身為男單最高種子，滿心期待能在中央球場出賽，最後卻被安排到其他球場，「我很生氣，我到底要怎麼做才能在中央球場打大滿貫？」

「我是上一個大滿貫冠軍得主、是現在最高順位的種子，跟克瑞斯（Maxime Cressy）這樣的球員比賽時，在中央球場打起來會比在小球場有更多空間、也會比較容易。」