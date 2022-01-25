快訊

帛琉泡泡破滅 每日+72確診 指揮中心宣布：即起升三級

過年前先預約疫苗！1922平台明起開放第21期 2/7開打

聽新聞
test
0:00 / 0:00

澳網／上廁所及更衣時間太短 梅德維夫痛斥新規定「愚蠢」

聯合新聞網 / 綜合報導
世界排名第2的俄羅斯名將梅德維夫（Daniil Medvedev）不滿「上廁所時間」以及「球場安排」，賽後在記者會上直呼「愚蠢的規定」。 歐新社
世界排名第2的俄羅斯名將梅德維夫（Daniil Medvedev）不滿「上廁所時間」以及「球場安排」，賽後在記者會上直呼「愚蠢的規定」。 歐新社

世界排名第2的俄羅斯名將梅德維夫（Daniil Medvedev）昨天順利闖進8強，但他在比賽中一度和主席裁判發生衝突，原因就是不滿「上廁所時間」以及「球場安排」，他賽後在記者會上直呼「愚蠢的規定」。

根據澳網規定，選手上廁所暫停限時3分鐘，若需更換衣物則再加碼2分鐘，梅德維夫昨在第一盤結束後想要利用90秒的休息時間去上廁所，不過遭裁判拒絕，對此梅德維夫賽後在記者會上相當不滿，「我們在35度下的高溫打球，全身早都濕透了，在第二盤後我必須去換衣服、換內衣、襪子、鞋子，做完這些大概需要4分鐘，而第一盤結束時我就是忽然想上廁所。」

梅德維夫痛斥，「我真的看不出來這些新規定的邏輯在哪，真的是太愚蠢了。」

此外，梅德維夫也對大會的球場安排頗有意見，因為在約克維奇（Novak Djokovic）被取消參賽資格後，他身為男單最高種子，滿心期待能在中央球場出賽，最後卻被安排到其他球場，「我很生氣，我到底要怎麼做才能在中央球場打大滿貫？」

「我是上一個大滿貫冠軍得主、是現在最高順位的種子，跟克瑞斯（Maxime Cressy）這樣的球員比賽時，在中央球場打起來會比在小球場有更多空間、也會比較容易。」

澳網

相關新聞

澳網／上廁所及更衣時間太短 梅德維夫痛斥新規定「愚蠢」

世界排名第2的俄羅斯名將梅德維夫（Daniil Medvedev）昨天順利闖進8強，但他在比賽中一度和主席裁判發生衝突，原因就是不滿「上廁所時間」以及「球場安排」，他賽後在記者會上直呼「愚蠢的規定」。

澳網／球迷穿挺彭帥T恤被阻擋 官方改口不鬧事就放行

澳洲網球公開賽先前不讓支持中國女將彭帥的觀賽群眾穿著寫有「彭帥在哪裡？」的T恤入場，引來抨擊。澳網主席提列（Craig ...

澳網／男女8強全出爐 法女將柯妮特淚寫勵志故事

二○二二年澳網昨天產出單打所有八強成員，男單都是種子就位，女單則冷門頻傳，除第二種子莎芭蓮卡落馬，兩座大滿貫得主哈蕾普也...

澳網／西西帕斯5盤大戰險勝 晉級男單8強

希臘網球好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）今天在澳洲網球公開賽男單16強，歷經漫長5盤大戰險勝美國選手...

澳網／拍下第2種子 36歲黑馬首闖女單8強

澳網今天產出2022年單打8強，女單再度爆出冷門，列第2種子的白俄羅斯好手莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）在首...

澳網／辛納收男單8強門票 奧格阿里辛勝希里奇晉級

澳洲網球公開賽男單賽事，義大利新星辛納今天直落三取勝晉級8強；加拿大選手奧格-阿里辛則擊退克羅埃西亞好手西里奇，將與俄羅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。