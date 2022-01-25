澳網／拍落上屆法網女單冠軍 美國好手凱斯東山再起晉4強

氣勢如虹的美國好手凱斯（Madison Keys）今天在澳洲網球公開賽擊敗上屆法網女單冠軍、捷克女將雷茨科娃（Barbora Krejcikova），2015年來首度闖進澳網4強賽。

世界排名第51的非大會種子凱斯在墨爾本拉佛球場（Rod Laver Arena），以6比3、6以2輕取在炎熱高溫中苦苦掙扎的雷茨科娃。

凱斯下一役將迎戰世界排名第一的地主球后芭蒂（Ashleigh Barty）或大會第21種子、同胞選手皮古拉（Jessica Pegula），爭奪決賽門票。

凱斯說：「這對我來說意義重大。去年真的是很艱難的一年。」

「我和我的團隊竭盡所能，在休賽期間重整旗鼓，把注意力放在新賽季，重新開始，真正從零開始，不再擔心去年。」

「哇，到目前為止一切順利。我為自己感到自豪。」

這是凱斯繼2015年後第2度闖進澳網4強，她當時在4強賽敗給最終封后的美國名將小威廉絲（SerenaWilliams）。

凱斯談到自己為何比雷茨科娃「耐熱」時表示：「我夏天時在奧蘭多訓練，我想那是全世界夏季最熱的地方。」

「我已經很習慣了，因為我一直在那樣的環境下訓練，我想這對我來說絕對是額外的優勢。」