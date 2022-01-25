快訊

越戰燒殺的心田：一行禪師與「地獄大兵」的救贖

陳時中指口罩若升級「會不夠戴」？ 業者揭是量拉不起來才沒推廣

澳網／球迷穿挺彭帥T恤被阻擋 官方改口不鬧事就放行

中央社 / 墨爾本25日綜合外電報導
澳洲網球公開賽先前不讓支持中國女將彭帥的觀賽群眾穿著寫有「彭帥在哪裡？」的T恤入場，引來抨擊，主辦單位如今放寬規定了。 路透社
澳洲網球公開賽先前不讓支持中國女將彭帥的觀賽群眾穿著寫有「彭帥在哪裡？」的T恤入場，引來抨擊，主辦單位如今放寬規定了。 路透社

澳洲網球公開賽先前不讓支持中國女將彭帥的觀賽群眾穿著寫有「彭帥在哪裡？」的T恤入場，引來抨擊。澳網主席提列（Craig Tiley）今天告訴法新社，只要不製造干擾就可以穿。

網路23日流傳一段影片，內容顯示澳網維安人員命令觀眾脫下寫有支持彭帥標語的上衣並撤掉布條。主辦澳網賽事的澳洲網球協會（Tennis Australia）昨天重申長期以來的立場，即「不容許商業或政治性的衣著、布條或標誌」。

美國網壇傳奇「女金剛」娜拉提洛娃（Martina　Navratilova）昨天說，澳網的決定很「可悲」。

彭帥並未參加本屆澳網賽事。她去年11月在網路上自陳被迫與中國前國務院副總理張高麗發生性關係，之後就很少露面，各界開始擔憂她的人身安全。

隨著外界批評壓力愈來愈大，提列改口說，可以容許觀眾穿著寫有「彭帥在哪裡？」的T恤，前提是他們的舉止必須和平；他還補充道，維安人員會視個案來判斷。

提列在賽場邊受訪時表示：「只要他們不是像暴徒似的來搞破壞，而是和平的（就可以穿）。」

他說：「事情有點被一些不在現場且不明白全貌的人在轉述過程中誤導了。過去幾天的情況是，有些人帶著固定在兩支桿子上的布條來，而我們不能放行。」

「如果是來看球賽，那很好，但我們不能讓任何人到頭來造成干擾。」

澳洲「世紀報」（The Age）報導，提列證實觀眾可以穿寫有標語的T恤，但基於安全考量，仍不准舉布條。

澳洲媒體引述人權專家的說法指出，澳洲網球協會先前的立場可能並不合法。律師史丹頓（Michael　Stanton）接受「世紀報」訪問時說：「似乎沒有任何合理依據可以要求觀眾脫掉凸顯人權議題的T恤。」

提列重申：「彭帥的福祉是我們主要的關切事項，我們一直與世界女子職業網球協會（WTA）密切合作。」

他還說：「我們鼓勵她直接對話，最恰當的聯繫方就是世界女子職業網球協會。」

世界女子職業網球協會則感謝澳網對彭帥的承諾，「我們仍希望她安全、不受任何形式的脅迫，也繼續堅定呼籲針對她提出的性侵控訴，在不受審查的情況下進行徹底、公平且透明的調查」。

澳網

延伸閱讀

澳網／穿「彭帥在哪裡」 球迷遭驅離

NBA／康特願應邀走訪中國 不料IG竟遭姚明封鎖

NBA／接受姚明訪中國邀約 康特要去看新疆勞改營和見彭帥

NBA／稱上月遇彭帥聊得很開心 姚明：想邀康特來看中國看看

相關新聞

澳網／球迷穿挺彭帥T恤被阻擋 官方改口不鬧事就放行

澳洲網球公開賽先前不讓支持中國女將彭帥的觀賽群眾穿著寫有「彭帥在哪裡？」的T恤入場，引來抨擊。澳網主席提列（Craig ...

澳網／男女8強全出爐 法女將柯妮特淚寫勵志故事

二○二二年澳網昨天產出單打所有八強成員，男單都是種子就位，女單則冷門頻傳，除第二種子莎芭蓮卡落馬，兩座大滿貫得主哈蕾普也...

澳網／西西帕斯5盤大戰險勝 晉級男單8強

希臘網球好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）今天在澳洲網球公開賽男單16強，歷經漫長5盤大戰險勝美國選手...

澳網／拍下第2種子 36歲黑馬首闖女單8強

澳網今天產出2022年單打8強，女單再度爆出冷門，列第2種子的白俄羅斯好手莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）在首...

澳網／辛納收男單8強門票 奧格阿里辛勝希里奇晉級

澳洲網球公開賽男單賽事，義大利新星辛納今天直落三取勝晉級8強；加拿大選手奧格-阿里辛則擊退克羅埃西亞好手西里奇，將與俄羅...

澳網／梅德維夫發飆後恢復冷靜 生涯第2度晉級男單8強

俄羅斯好手梅德維夫今天在澳洲網球公開賽的高溫下一度失去冷靜，情緒激動對主審發火，但後來恢復穩定擊敗美國選手克里希，生涯第...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。