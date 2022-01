澳網／球迷穿挺彭帥T恤被阻擋 官方改口不鬧事就放行

澳洲網球公開賽先前不讓支持中國女將彭帥的觀賽群眾穿著寫有「彭帥在哪裡?」的T恤入場,引來抨擊。澳網主席提列(Craig Tiley)今天告訴法新社,只要不製造干擾就可以穿。

網路23日流傳一段影片,內容顯示澳網維安人員命令觀眾脫下寫有支持彭帥標語的上衣並撤掉布條。主辦澳網賽事的澳洲網球協會(Tennis Australia)昨天重申長期以來的立場,即「不容許商業或政治性的衣著、布條或標誌」。

美國網壇傳奇「女金剛」娜拉提洛娃(Martina Navratilova)昨天說,澳網的決定很「可悲」。

彭帥並未參加本屆澳網賽事。她去年11月在網路上自陳被迫與中國前國務院副總理張高麗發生性關係,之後就很少露面,各界開始擔憂她的人身安全。

隨著外界批評壓力愈來愈大,提列改口說,可以容許觀眾穿著寫有「彭帥在哪裡?」的T恤,前提是他們的舉止必須和平;他還補充道,維安人員會視個案來判斷。

Tennis Australia is standing by its decision to order an Australian Open spectator to remove a shirt that featured a message supporting Peng Shuai amid ongoing concerns for the Chinese tennis star’s welfare.



