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澳網／梅德維夫發飆後恢復冷靜 生涯第2度晉級男單8強

中央社 / 墨爾本24日綜合外電報導
梅德維夫。 歐新社
梅德維夫。 歐新社

俄羅斯好手梅德維夫今天在澳洲網球公開賽的高溫下一度失去冷靜，情緒激動對主審發火，但後來恢復穩定擊敗美國選手克里希，生涯第2度闖進澳網8強。

梅德維夫（Daniil Medvedev）在開賽後就率先拿下兩盤，但未能以直落三結束比賽，因為克里希（Maxime Cressy）憑著他的發球上網攻勢，在第3盤搶7局力壓梅德維夫。

路透社報導，梅迪維夫在賽事期間曾要求離開球場重整一下，遭到拒絕，他對法國主審李奇登斯坦（Renaud Lichtenstein）發飆，並抱怨克里希的發球間隔太長。

法新社報導，梅迪維夫一度基於醫療理由要求暫停，讓他為下背部進行按摩，期間與主審發生激烈口角，但他最後仍在3小時半內，以6比2、7比6（7比4）、6比7（4比7）、7比5擊敗克里希。

這是梅迪維夫連續兩年闖進澳網8強賽，下一輪將對上第9種子加拿大選手奧格-阿里辛（Felix Auger-Aliassime）。

奧格-阿里辛稍早歷經4盤大戰後，擊敗曾闖入澳網決賽的克羅埃西亞好手希里奇（Marin Cilic）。

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