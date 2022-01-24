澳網／永遠不會太晚！17年努力 柯妮特受訪滿滿洋蔥弄哭主持人

法國女將柯妮特（Alizé Cornet）頂著33度的高溫，在經歷2小時34分三盤苦戰後，終於擊敗前球后哈蕾普（Simona Halep）。令人感動的是，柯妮特自2005年的法網開始，至今63度參加大滿貫賽事，2022年澳網他終於第一次打進八強，內心有諸多感觸的他賽後訪問時勵志地說：「再試一次吧，永遠不會太晚！」

今年澳網是柯妮特第63次出戰大滿貫女單正賽，這也是他自2007年澳網以來第60次「連續」出賽，如果這位32歲的老將在接下來的法網、溫網及美網都出賽的話，柯妮特就能打破日籍女將杉山愛所保持的連續62次出戰大滿貫女單紀錄。

「再試一次吧，永遠不會太晚！這就是我堅持打網球的原因。」柯妮特贏球後難掩激動情緒，跪地掩面哭泣，受訪時他表示，很高興能在場上和觀眾分享所有的情感，「這段旅程還在繼續，我現在仍難以置信。」

在現場採訪柯妮特的主持人多基琪（Jelena Dokic）過去也曾是一名網球選手，不過他在退休後疑似因身材嚴重走樣遭網友冷嘲熱諷，柯妮特給予多基琪暖心支持：「你是一位了不起的球員，現在是一位了不起的球評。」說完，柯妮特主動走向多基琪與他擁抱，多基琪感動落淚：「你把我弄哭了，我不敢相信我在哭，真的很謝謝你。」