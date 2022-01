澳網／永遠不會太晚！17年努力 柯妮特受訪滿滿洋蔥弄哭主持人

法國女將柯妮特(Alizé Cornet)頂著33度的高溫,在經歷2小時34分三盤苦戰後,終於擊敗前球后哈蕾普(Simona Halep)。令人感動的是,柯妮特自2005年的法網開始,至今63度參加大滿貫賽事,2022年澳網他終於第一次打進八強,內心有諸多感觸的他賽後訪問時勵志地說:「再試一次吧,永遠不會太晚!」

今年澳網是柯妮特第63次出戰大滿貫女單正賽,這也是他自2007年澳網以來第60次「連續」出賽,如果這位32歲的老將在接下來的法網、溫網及美網都出賽的話,柯妮特就能打破日籍女將杉山愛所保持的連續62次出戰大滿貫女單紀錄。

「再試一次吧,永遠不會太晚!這就是我堅持打網球的原因。」柯妮特贏球後難掩激動情緒,跪地掩面哭泣,受訪時他表示,很高興能在場上和觀眾分享所有的情感,「這段旅程還在繼續,我現在仍難以置信。」

在現場採訪柯妮特的主持人多基琪(Jelena Dokic)過去也曾是一名網球選手,不過他在退休後疑似因身材嚴重走樣遭網友冷嘲熱諷,柯妮特給予多基琪暖心支持:「你是一位了不起的球員,現在是一位了不起的球評。」說完,柯妮特主動走向多基琪與他擁抱,多基琪感動落淚:「你把我弄哭了,我不敢相信我在哭,真的很謝謝你。」

No dry eyes in the house 😭😭😭



This on-court interview between @alizecornet and Jelena Dokic is everything. #AusOpen · #AO2022 pic.twitter.com/F3nN0XSHNX