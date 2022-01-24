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澳網／澤瑞夫提前出局只能怪自己 自評「還不配成為球王」

聯合新聞網 / 綜合報導
澤瑞夫昨敗給沙波瓦羅夫提前出局，無緣八強。 美聯社
澤瑞夫昨敗給沙波瓦羅夫提前出局，無緣八強。 美聯社

去年東京奧運男單金牌得主澤瑞夫（Alexander Zverev）昨（24日）在澳網十六強賽意外敗給加拿大新星沙波瓦羅夫（Denis Shapovalov），賽後他無力地表示自己的表現相當糟糕，自覺「還不配成為世界球王」。

名列澳網大會3號種子的澤瑞夫一盤未失挺進十六強，在球王約克維奇（Novak Djokovic）無法參賽的情況下，原先他被看好是與俄羅斯名將梅德維夫（Daniil Medvedev）爭冠的最有力人選，不過他卻以3：6、6：7、3：6直落三敗給世界排名14的沙波瓦羅夫，無緣八強。

「我這整個星期都打得很差。這可能是自去年溫網以來，我表現最糟的比賽之一。」茲維列夫表示，輸掉這場比賽其實沒什麼好說的，完全是他個人的問題，「作為世界第三的球員，我必須為沒做好的事情負責。」

德國好手澤瑞夫對自己的表現相當不滿意，比賽過程中他一度氣到摔球拍。 美聯社
德國好手澤瑞夫對自己的表現相當不滿意，比賽過程中他一度氣到摔球拍。 美聯社

談到成為球王的目標，澤瑞夫自評還不夠格：「我來到這裡就是目標奪冠，甚至成為世界第一，但如果我打成這樣，我就不配成為世界球王，就是這麼簡單。」

現年24歲的澤瑞夫身高198公分，有著優異發球能力的他被看好成為網壇三巨頭的接班人，然而，他在大滿貫賽事遇到頂尖球員卻往往「軟手」，澤瑞夫在四大公開賽與世界排名前十的選手共交手11次，結果「一勝難求」；而若是對戰世界排名前20的選手，成績也僅4勝15敗。

澳網

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