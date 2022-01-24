澳網／批網壇過分聚焦3巨頭 澳洲壞小子籲欣賞不同選手
澳洲「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios）宣稱網壇向來聚焦「3巨頭」費德勒、納達爾及約克維奇，忽視其他好手，如今將為此付出代價。
瑞士天王費德勒（Roger Federer）、西班牙猛將納達爾（Rafael Nadal）和塞爾維亞好手約克維奇（Novak Djokovic）主宰4大滿貫賽，各拿下20座冠軍。
法新社報導，一向直言不諱的基里洛斯表示，約莫過去10年，網壇過分聚焦在這3大天王，如今將自食其果。
約克維奇因接種疫苗問題遭澳洲拒絕入境，費德勒則因傷休養缺席今年澳洲網球公開賽，3巨頭中只剩納達爾打澳網。
基里洛斯在高張力的澳網男子單打第2輪敗給俄羅斯好手梅德維夫（Daniil Medvedev），但昨天與同胞科基納基斯（Thanasi Kokkinakis）聯手闖進澳網男子雙打8強。
基里洛斯賽後說：「我認為他們在過去10年確實只為3名球員行銷，如今算是嘗到苦果。」
基里洛斯表示：「網壇真的很難接受不同的球員，但人人打法不同，我認為網壇必須更開放心胸。看看我和梅德維夫的比賽，找不到更多像這樣兩位截然不同選手對決的比賽了，這場很有趣。」
基里洛斯說，「不過實際網球水準還是相當不錯，讓人看得很開心。我認為網壇就是需要進一步推動，否則會…」，旁邊的科基納基斯隨即補上：「沒落」。
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