澳網／擊敗種子殺手安妮西莫娃 球后芭蒂晉女單8強
全神貫注的澳洲世界球后芭蒂今天以直落二擊敗美國的種子殺手安妮西莫娃，晉級澳洲公開賽8強，將迎戰美國好手皮古拉。
世界排名第一的芭蒂（Ashleigh Barty）在拉佛球場（Rod Laver Arena）以6比4、 6比3擊敗非種子安妮西莫娃（Amanda Anisimova）。安妮西莫娃第三輪曾爆冷擊敗衛冕冠軍的日本女將大坂直美（Naomi Osaka）。
頭號種子芭蒂的目標是成為44年來澳網第一個地主國女單冠軍，她將在8強賽面對第21種子皮古拉（Jessica Pegula）。皮古拉先前以7比6（7比0）、6比3擊敗希臘第五種子莎卡瑞（Maria Sakkari），連續兩年在澳網進入8強賽。
安妮西莫娃賽後提到芭蒂時說：「她是位令人難以置信的運動員，也是個讓人難以置信的競爭者。她最大的優點之一就是能夠一點一點的轉變局勢。」
安妮西莫娃曾在2019年法國網球公開賽4強賽時與芭蒂對陣，今天的比賽是兩人再度交手。
芭蒂當年輸掉第一盤後，不但反擊贏得比賽，也拿下當年法網女單冠軍。那成為她職業生涯的轉捩點，她如今已連續112週穩坐球后寶座。
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