澳網／球迷呼喊救救髮際線！ 納達爾的頭髮發生了什麼事？

「西班牙蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)在網球場上所向披靡,不過他的頭髮近年來逐漸成為球迷們關注的焦點,現在就連外媒都以「關於納達爾多年來不斷後退的髮際線」為題,撰文揶揄蠻牛日益稀疏的髮根。

納達爾自去年法網後再度於大滿貫出賽,他目前已連闖3關,狀況看似沒問題,然而不少球迷卻替他的「髮際線」感到擔憂,在推特上發文:「納達爾必須替他的頭髮做點什麼!」

rafa needs to do something about his hair pls