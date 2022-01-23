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澳網／球迷呼喊救救髮際線！ 納達爾的頭髮發生了什麼事？

聯合新聞網 / 綜合報導
納達爾不斷後退的髮際線一直是球迷們討論的話題。 路透社
納達爾不斷後退的髮際線一直是球迷們討論的話題。 路透社

「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）在網球場上所向披靡，不過他的頭髮近年來逐漸成為球迷們關注的焦點，現在就連外媒都以「關於納達爾多年來不斷後退的髮際線」為題，撰文揶揄蠻牛日益稀疏的髮根。

納達爾自去年法網後再度於大滿貫出賽，他目前已連闖3關，狀況看似沒問題，然而不少球迷卻替他的「髮際線」感到擔憂，在推特上發文：「納達爾必須替他的頭髮做點什麼！」

美國媒體《ESSENTIALLY SPORTS》報導，與納達爾2004年剛進入職業時相比，他的髮型已有很大的不同，因為他不得不屈服於男性的惡夢──雄性禿。

外媒報導，納達爾也察覺到自己日益稀疏的髮根，於是開始將頭髮稍稍留長，希望能遮掩頭皮。不過自2013年以來，納達爾禿頭的狀況愈來愈明顯，更在2016年澳網時引起媒體關注，隨後他第一次接受植髮，移植了約4500根頭髮，雖然術後納達爾的頭髮看起來仍有些稀疏，但至少掉髮的情況已大大減少。

納達爾用稍長的頭髮遮掩頭皮。 路透
納達爾用稍長的頭髮遮掩頭皮。 路透

一直到近期，納達爾的髮際線才再度受到關注，報導指出，他可能患有瀰漫性非典型脫髮（Diffuse Unpatterned Alopecia）。最典型的雄性禿症狀中，髮際線應是由太陽穴附近開始退後，納達爾的掉髮卻是從頭頂開始，一路擴散到周遭。

澳網 納達爾

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