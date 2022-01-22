澳網／西西帕斯澳網過關 16強對決美好手佛里茲

男單世界排名第4的希臘網球名將西西帕斯今天雖丟一盤，但保住全部發球局，擊敗排名56的法國好手佩爾，挺進澳洲網球公開賽16強，屆時將遭遇第20種子美國好手佛里茲。

西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）原本朝直落三盤獲勝之路前進，卻在第三盤搶7時落敗，最終6比3、7比5、6比7（2比7）、6比4，鏖戰2小時42分於拉佛球場（Rod Laver Arena）奪勝。

他將在16強賽對決美國選手佛里茲（TaylorFritz）。佛里茲與大會第15種子、西班牙網球好手包蒂斯塔-阿古特（Roberto Bautista Agut）力拼5盤，才以6比0、3比6、3比6、6比4、6比3勝出。

西西帕斯曾經兩度闖進澳網4強，但至今尚未抱回任何大滿貫賽金盃。

他表示，「我很高興最後贏球，佩爾（BenoitPaire）是最有才華的球員之一，球感很好。今天是很重要的一場勝利，在這個球場打球，和球迷一起分享勝利也很特別。」

西西帕斯今天祭出21記愛司球，一發致勝率89%，這是他首次在大賽中擊敗佩爾。

談到下一戰對手佛里茲，他說：「很強的發球，很強的擊球，他有武器。我曾和他交過手，我必須保持穩定，不斷進逼。」

西西帕斯去年在法國網球公開賽成為希臘首位闖進大滿貫決賽的選手，他在決賽手握兩盤絕對領先，卻遭世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）大逆轉，而無緣首座大滿貫賽冠軍。

此外，西西帕斯也曾在澳網打敗過西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）和「瑞士特快車」費德瑞（Roger Federer）。