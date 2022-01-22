澳網／哈勒普晉女單16強 梅德維夫面對男單3輪不敢輕敵

男網世界排名第2的俄羅斯好手梅迪維夫今天出戰澳洲公開賽男單第3輪，賽前表示不會掉以輕心；女單焦點之一則是羅馬尼亞名將哈蕾普順利挺進16強。

哈蕾普（Simona Halep）只花64分鐘就以6比2、6比1輕取蒙特內哥羅對手科維妮奇（Danka Kovinic），下一場將迎戰法國的柯爾妮（Alize Cornet），爭取8強門票。

法新社報導，曾打進澳網決賽的哈蕾普說：「我感覺很棒是自己還能再打第4輪。我一直都很愛在澳洲比賽，這也許是我打出好成績的原因。」

柯爾妮則是以4比6、6比4、6比2力克斯洛維尼亞對手齊丹塞珂（Tamara Zidansek），晉級16強。她說自己很高興能熬過炎熱的天氣，「這主要是在比耐力」。

男單方面，去年美國公開賽封王的梅德維夫（Daniil Medvedev）在喧鬧的第2輪打了4盤，擒伏身為地主的網壇「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios），穩固奪冠大熱門地位。

梅德維夫今天將出戰世界排名第57的荷蘭選手范德贊德舒爾普（Botic Van de Zandschulp），爭奪16強門票，但他不會輕敵。

梅德維夫表示：「大滿貫賽很難打，總有難纏的對手。」

他說：「你有時會提早出局，有時會晚一點才輸，但有時也會贏球。我只想打出非常好的表現。」