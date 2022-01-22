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澳網／在廁所耗8分鐘為修項鍊？ 捷克女將理由令人傻眼

聯合新聞網 / 綜合報導
Australian Open Tennis Barbora Krejcikova of the Czech Republic celebrates after defeating Jelena Ostapenko of Latvia in their third round match at the Australian Open tennis championships in Melbourne, Australia, Friday, Jan. 21, 2022. (AP Photo/Andy Brownbill) 美聯社
Australian Open Tennis Barbora Krejcikova of the Czech Republic celebrates after defeating Jelena Ostapenko of Latvia in their third round match at the Australian Open tennis championships in Melbourne, Australia, Friday, Jan. 21, 2022. (AP Photo/Andy Brownbill) 美聯社

澳洲網球公開賽正如火如荼舉行，不過期間卻發生不少荒謬事。捷克名將雷茨科娃（Barbora Krejcikova），在昨役比賽中，就花了長達8分鐘的時間耗在廁所，讓對手、裁判乾等。而她之後解釋是在「修壞掉的項鍊」，令外界相當傻眼。

雷茨科娃在澳網第三輪對上2017法網冠軍、拉脫維亞名將奧斯塔朋科（Jeļena Ostapenko），並以6:2輕鬆拿下第一局，之後在暫停時間就去廁所待了8分鐘之久。回到場上後，裁判示意雷茨科娃違反時間規定，她則臉不紅氣不喘解釋道，「因為在廁所時我弄壞了項鍊，我必須把它撿起來。」

此荒謬藉口完全無法說服現場裁判與觀眾，媒體也不買單，知道站不住腳雷茨科娃還惱羞表示，「我就是違反時間規定，所以咧?」

而「廁所拖延戰術」已不是第一次在網壇出現，先前在美國公開賽希臘好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），也曾因在廁所停留太久，被對手質疑擾亂比賽，引發爭議。世界職業網球協會（ATP）在此事件後，也祭出更嚴格的時間規範，將如廁時間規定在3分鐘以內，換衣服則是兩分鐘，且兩件事必須同時進行。盼能改善長久以來的廁所暫停問題。

雷茨科娃在爭議中挺進16強，但下輪就算用「廁所暫停」戰術可能也沒用，因對手是近況出色的2屆澳網冠軍艾沙蓮卡(Victoria Azarenka)，兩人生涯唯一一次交手是雷茨科娃以輸球收場。

澳網

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