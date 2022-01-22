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澳網／衛冕夢碎後 大坂直美第一步要關閉社群軟體

聯合新聞網 / 綜合報導
大坂直美將暫時關閉社群軟體。 美聯社。
大坂直美將暫時關閉社群軟體。 美聯社。

日本女網名將大坂直美，澳網第三輪陷入苦戰，最終在決勝搶10中不甚敗給美國小將安妮西莫娃（Amanda Anisimova），爆冷止步32強。賽後她正面看待這場勝負，並表示將暫時不碰IG和推特，遠離外界紛擾聲音。

曾拿過兩屆澳網冠軍的大坂直美，在經歷四個月的休養後，重新調整狀態強勢復出。以第13種子身分出戰澳網的大坂直美，在前兩戰都輕鬆破關晉級，但到了第三輪卻慘遭安妮西莫娃逆轉，無緣挑戰衛冕。賽後她也以樂觀的態度看待比賽結果，「我不會因此感到難過，畢竟我不是上帝，不可能每場比賽都贏。」

對比先前受憂鬱症所苦，導致屢屢情緒失控的大坂直美來說，近期心態明顯改變許多。對於挑戰往澳網失利她也平常心表示，「雖然輸了，但我對於整體的表現是滿意的，整場比賽我都很專注而且狀態也沒有下滑。」她也順勢肯定對手安妮西莫娃穩定的表現，並大讚能從她身上學習許多。

不過長時間受外界龐大壓力的大坂直美也決定將暫時關閉社群軟體，讓自己能好好休息一子，「對我來說比賽才是最重要的，接下來一定會有許多議論蜂擁而來，我等下就打算先把IG和推特刪除一陣子，過一陣子後再重新載回來。」

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