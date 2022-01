澳網／衛冕失利！大坂直美三盤大戰輸給美國女將爆冷淘汰

尋求衛冕澳網女單冠軍的大坂直美,於今天第三輪賽事,苦戰三盤以6:4、3:6、6:7(5:10)敗給了美國20歲女將安妮西莫娃(Amanda Anisimova),爆冷淘汰出局,無緣再得冠軍。

Giant slayer ⚔️



🇺🇸 @AnisimovaAmanda knocks out defending champion Naomi Osaka 4-6 6-3 7-6[5] to advance to the fourth round of the #AO2022.