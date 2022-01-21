澳網／多數選手都有迷信！大坂直美出現詭異步伐

每個人或多或少都有屬於自己的迷信，對於追求勝負的運動員而言又更是如此，本屆澳網日本混血女將大坂直美被攝影機捕捉到他在場上會刻意避開地上的墨爾本字樣，賽後記者會上，他也大方承認自己的迷信，甚至說：「我敢說，多數選手都有這樣強烈的迷信。」

首輪比賽時，大坂直美被拍到在場上踏出不正常的步伐，賽後記者會上，媒體提問此事，大坂笑稱，這種詭異的步伐是為了避免踩到貼在地上的Melbourne（墨爾本）的字樣，他也坦言這自己的迷信。

「每當我來到這裡比賽，我真的不喜歡去踩標線，或者是場地上的墨爾本地貼。我還真不知道自己為什麼會這麼做，不過我敢說，多數選手都有這樣強烈的迷信。」大坂直美說。

大坂直美還透露，自己的禁忌除了踩場地邊線和墨爾本字樣外，水瓶也有特殊的擺放方式，「我也會把水瓶完全擺直，我也不確定到底為什麼。」

說起迷信，不得不提及西班牙蠻牛納達爾（Rafael Nadal），他和大坂直美一樣特別在意地上的字樣，他會踮起腳小碎步通過地貼；也會將2個水瓶以特殊的角度擺在地上。