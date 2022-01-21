澳網／第二輪就出局大受打擊 墨瑞喪氣表示明年可能不會參賽

前英國球王墨瑞（Andy Murray），時隔三年再次重返澳網，首輪經歷五盤苦戰，才收下驚險一勝，但第二輪就沒那麼幸運了，以直落三敗給世界排名第120的日本小將丹尼爾太郎提前出局。他賽後難掩失望神情，沮喪表示若本季成績不理想，明年可能不會再參加澳網了。

現年34歲的墨瑞，3年前含淚宣布可能要因髖部傷勢結束選手生涯，但他裝了人工髖關節並努力復健重返球場，只是這幾年還是因傷打打停停，去年又有疫情攪局，要拚東山再起並不容易，本屆也是拿主辦單位發的外卡才得以參賽。他在首輪面對名列21種子的喬治亞對手巴西拉許維里，鏖戰五盤才艱辛贏球，也是相隔5年後再次於澳網贏球，一度給了他很大動力，只是第二輪面對世界排名第120的日本小將丹尼爾太郎，歷經2個多小時苦戰後連三盤以4：6惜敗，復出後的大滿貫之旅再次敗興而歸。

這場敗仗對墨瑞打擊甚深，賽後直白地說「輸掉這場比賽真的感到很沮喪」，被問到明年是否會繼續參與澳網時，這位前球王更泛淚表示，這一切都要視今年的成績而定，「基於種種原因，今年對我來說至關重要。我很想在比賽中取得好成績，但總是不如人意，僅是晉級第二輪並無法給我更大動力，我需要在大賽有更好的成績。」間接透露這可能是球員生涯最後一年的伏筆。

不過墨瑞仍不忘稱讚對手丹尼爾太郎，「他的表現令人印象深刻，腳步移動靈敏，這場勝利是他應得的！」對於能拿下這場比賽，丹尼爾太郎也興奮表示，「這真的太棒了，我覺得我這場狀態極佳，雖然在第三盤因為緊張有點小抽筋，但我試著不去想太多，能以直落三擊敗這位傳奇對我的生涯是個重大突破。」