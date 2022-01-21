快訊

頂標恐創新低！補教怒批數A難爆 籲考生「忘掉今天」

台灣未有航空業因疫情收攤 國籍航空如何變形求生？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

澳網／第二輪就出局大受打擊 墨瑞喪氣表示明年可能不會參賽

聯合新聞網 / 綜合報導
前英國球王墨瑞澳網失利，沮喪表示明年可能不會參賽。 美聯社。
前英國球王墨瑞澳網失利，沮喪表示明年可能不會參賽。 美聯社。

前英國球王墨瑞（Andy Murray），時隔三年再次重返澳網，首輪經歷五盤苦戰，才收下驚險一勝，但第二輪就沒那麼幸運了，以直落三敗給世界排名第120的日本小將丹尼爾太郎提前出局。他賽後難掩失望神情，沮喪表示若本季成績不理想，明年可能不會再參加澳網了。

現年34歲的墨瑞，3年前含淚宣布可能要因髖部傷勢結束選手生涯，但他裝了人工髖關節並努力復健重返球場，只是這幾年還是因傷打打停停，去年又有疫情攪局，要拚東山再起並不容易，本屆也是拿主辦單位發的外卡才得以參賽。他在首輪面對名列21種子的喬治亞對手巴西拉許維里，鏖戰五盤才艱辛贏球，也是相隔5年後再次於澳網贏球，一度給了他很大動力，只是第二輪面對世界排名第120的日本小將丹尼爾太郎，歷經2個多小時苦戰後連三盤以4：6惜敗，復出後的大滿貫之旅再次敗興而歸。

這場敗仗對墨瑞打擊甚深，賽後直白地說「輸掉這場比賽真的感到很沮喪」，被問到明年是否會繼續參與澳網時，這位前球王更泛淚表示，這一切都要視今年的成績而定，「基於種種原因，今年對我來說至關重要。我很想在比賽中取得好成績，但總是不如人意，僅是晉級第二輪並無法給我更大動力，我需要在大賽有更好的成績。」間接透露這可能是球員生涯最後一年的伏筆。

不過墨瑞仍不忘稱讚對手丹尼爾太郎，「他的表現令人印象深刻，腳步移動靈敏，這場勝利是他應得的！」對於能拿下這場比賽，丹尼爾太郎也興奮表示，「這真的太棒了，我覺得我這場狀態極佳，雖然在第三盤因為緊張有點小抽筋，但我試著不去想太多，能以直落三擊敗這位傳奇對我的生涯是個重大突破。」

澳網

相關新聞

澳網／第二輪就出局大受打擊 墨瑞喪氣表示明年可能不會參賽

前英國球王墨瑞（Andy Murray），時隔三年再次重返澳網，首輪經歷五盤苦戰，才收下驚險一勝，但第二輪就沒那麼幸運了，以直落三敗給世界排名第120的日本小將丹尼爾太郎提前出局。他賽後難掩失望神情，

澳網／「Siuuu」聲干擾惹怒梅德維夫 賽後痛斥球迷低智商

以第二種子之姿挑戰澳網的俄羅斯好手梅德維夫（Daniil Medvedev），只要奪冠就能成為新科球王，昨晚在第二輪苦戰4盤才擊敗地主球星「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios），只是比賽過程中

澳網／梅德維夫克服噓聲 擊退地主「壞小子」基里洛斯

去年在美國網球公開賽封后的瑞度卡努，今天於澳網第2輪遭蒙特內哥羅好手科維妮奇淘汰。同為美網衛冕冠軍的俄羅斯名將梅德維夫則...

澳網／墨瑞次輪遭直落3淘汰 阿根廷小巨人也爆冷吞敗

曾高居男網世界第一的英國名將墨瑞今天在澳洲網球公開賽次輪吞敗，直落3輸給日本的資格賽選手丹尼爾太郎；與此同時，「阿根廷小...

澳網／女單3種子爆冷提前出局 英國甜心也落馬

今年澳網不只少了「世界球王」約克維奇，女單更是冷門頻傳，昨第二輪賽事包括第三種子的西班牙名將蒙奎露扎、排女單第六種子的愛...

澳網／西西帕斯擊退前青少年球王 挺進男單第3輪

希臘網球好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）今天在澳洲網球公開賽第2輪陷入苦戰，最終仍找回手感，以7比6...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。