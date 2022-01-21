澳網／「Siuuu」聲干擾惹怒梅德維夫 賽後痛斥球迷低智商

以第二種子之姿挑戰澳網的俄羅斯好手梅德維夫（Daniil Medvedev），只要奪冠就能成為新科球王，昨晚在第二輪苦戰4盤才擊敗地主球星「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios），只是比賽過程中現場球迷不斷發出項是噓聲的「Siuuu」聲音干擾，連受訪時也不停歇，忍無可忍的梅德維夫最後請現場球迷「放尊重一點」，並怒批這些人低智商。

事實上在地主球星基里洛斯首輪出賽時，就有一小部分球迷不時傳來「SIUUU」的歡呼聲，不少球星都以為是噓聲，他也花了一點時間才搞懂這是模仿曼聯前鋒C羅在進球之後，常會大喊「SIUUU」的慶祝方式，據C羅本人所述，「SIUUU」是西班牙語「SI(是，YES)」的改編，基里洛斯當日贏球後也擺出C羅招牌的慶祝動作回應球迷。

不過梅德維夫顯然無法接受這樣的說法，因昨日現場觀眾不斷在他第1發和2發之間，發出「SIUUU」聲干擾，讓他感到相當不滿，甚至得寸進尺到連賽後採訪時也持續發出「SIUUU」聲，雖然主持人前球王庫瑞爾（Jim Courier）出面緩頰解釋是歡呼聲，但梅德維夫被干擾到聽不見主持人聲音後，直接向現場觀眾表示，「請至少尊重一下庫瑞爾，他好歹也在澳網拿過冠軍。」

梅德維夫賽後進一步解釋，「我能理解每個人在支持自己喜歡的球員，會有這樣的行為是正常的，只是這真的讓人很失望。尤其當基里洛斯有不錯的回發時，或是我在面臨破發點要發二發時球迷就已經在歡呼了，好像我犯了雙發失誤一樣。」

「我到這裡是來贏球的，但當你在發球時不斷背聲音干擾，這真的很不容易，我得努力保持冷靜，很高興我做到了！」

對於現場少部分觀眾不理智行為，梅德維夫則失望表示，「並不是每個人都這樣做，但會那樣做的人智商可能很低。」值得一提的是梅德維夫最後離場時還在鏡頭上簽了「Siuuu」一詞，表達無言的抗議。