澳網／瑞度卡努處女秀告終 梅德維夫闖男單第3輪

去年在美國網球公開賽封后的瑞度卡努，今天於澳網第2輪遭蒙特內哥羅好手科維妮奇淘汰。同為美網衛冕冠軍的俄羅斯名將梅德維夫則順利挺進男單第3輪。

首度出戰澳洲網球公開賽的瑞度卡努（Emma Raducanu）在次輪對決科維妮奇（Danka Kovinic），這位19歲的網壇新星第1盤取得3比0領先，接著卻連掉5局，她今天受持拍手長水泡所苦，並申請傷停接受治療。

瑞度卡努雖力挽狂瀾，卻無法阻止世界排名第98的科維妮奇在瑪格麗特球場（Margaret Court Arena）以6比4、4比6、6比3取勝。

科維妮奇生涯首闖大滿貫第3輪，她將碰上羅馬尼亞籍前球后哈勒普（Simona Halep）。哈勒普在第2輪以6比2、6比0強勢淘汰巴西女將哈達德梅雅（BeatrizHaddad Maia）。

科維妮奇賽後表示：「我真的很享受在這（打球）。與艾瑪（瑞度卡努名）比賽且第一次打進大滿貫第3輪是很好的經驗。艾瑪這麼有天分，我很高興證明自己可以達到她的水準。」

男單方面，奪冠希望濃厚的梅德維夫（DaniilMedvedev）在次輪對戰澳洲「壞小子」基爾喬斯（Nick Kyrgios），終場以7比6（1）、6比4、4比6、6比2贏球。

拉佛球場（Rod Laver Arena）氣氛瘋狂，出手難以預測的基爾喬斯在地主球迷面前大秀刁鑽發球和胯下擊球美技，此外，他也與主審發生爭執。

不過，精明的梅德維夫穩住陣腳、收下勝利，續朝澳網大滿貫金盃邁進，他將在第3輪迎戰荷蘭選手范德贊德舒爾普（Botic van de Zandschulp）。

梅德維夫也對鼓譟的觀眾部分滑稽行為感到不滿。他賽後在場上說：「我是來贏得這場比賽的，我很高興我能做到。當你在一發和二發之間被噓聲伺候時，這不是由你決定的，這不容易，我得保持冷靜。」