澳網／墨瑞次輪遭直落3淘汰 阿根廷小巨人也爆冷吞敗

曾高居男網世界第一的英國名將墨瑞今天在澳洲網球公開賽次輪吞敗，直落3輸給日本的資格賽選手丹尼爾太郎；與此同時，「阿根廷小巨人」史瓦茲曼也遭地主選手爆冷淘汰。

世界排名第120的丹尼爾太郎（Taro Daniel）在凱恩球場（John Cain Arena）花2小時48分鐘，以3個6比4打敗坐擁3座大滿貫冠軍的墨瑞（Andy Murray），生涯首度闖進大滿貫殿堂第3輪。

丹尼爾太郎將在第3輪對上義大利新星、大會第11種子辛納（Jannik Sinner）。

丹尼爾太郎表示：「我（今天打球）水準絕佳。我在第3盤時變得相當緊張，我有點抽筋，但我試著別對這場與墨瑞的比賽太過小題大作。」

現年34歲的墨瑞2019年動了攸關其生涯的臀部手術，他目前世界排名第113名，今年拿外卡出戰澳網，在首輪5盤大戰淘汰21種子喬治亞好手巴西拉希維利（Nikoloz Basilashvili）。

墨瑞今天敗給28歲的丹尼爾太郎後，快速離開球場，對失去晉級機會感到相當失望。

男單另一場賽事，持澳網外卡的地主選手歐康奈爾（Chris O'Connell）在第2輪以7比6 （6）、6比4、6比4，擊退第13種子史瓦茲曼（Diego Schwartzman）。

世界排名第175的歐康奈爾將自己得以挺進第3輪歸功於教練、退役澳洲網球選手馬托塞維奇（MarinkoMatosevic）。

「我一直與馬林可（馬托塞維奇名）合作。他對我現在想要的打法非常有信心。這是我首度每天都有一對一教練陪著我。」

歐康奈爾稱讚教練曾是一名非常出色的球員，現在則把所有對比賽的解讀傳授給自己。

歐康奈爾下一戰將碰上美國選手克里希（MaximeCressy）。