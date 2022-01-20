NBA／前美網球后史托瑟落敗 告別單打生涯

曾獲美國網球公開賽冠軍的澳洲女將史托瑟在第20次進軍澳洲網球公開賽落敗後，今天感性告別單打賽事生涯。

雖然37歲的史托瑟（Samantha Stosur）將繼續與中國搭檔張帥一起參加2022年雙打巡迴賽，但她去年12月已宣布，家鄉澳洲的本屆公開賽將是她的最後一次單打賽事。

史托瑟在第二輪賽事以6比2、6比2輸給第10種子、俄羅斯女將帕芙尤申科娃（Anastasia Pavlyuchenkova）。

史托瑟說：「我已經滿足了，我在澳洲和世界各地都有很多美好時光，這一向令我感到愉快。」

帕芙尤申科娃也向史托瑟致意：「她是一個非常棒的人，也是一個了不起的網球運動員，所以謝謝你。」

史托瑟職業生涯的亮點是2011年拿下美國網球公開賽冠軍，在決賽中擊敗小威廉絲（SerenaWilliams）。她還曾打進2010年法國網球公開賽決賽，輸給了義大利好手夏鳳（Francesca Schiavone），倒是世界排名躍升到第四。

她的職業生涯共拿下9項單打賽事冠軍，但她在雙打方面的成就更大，囊括了28次冠軍，包括去年與張帥在美國網球公開賽配對奪冠。

澳洲的世界球后芭蒂（Ashleigh Barty）稱讚史托瑟是開路先鋒。