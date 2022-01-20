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澳網／約克維奇拒疫苗有內情？傳擁治新冠肺炎公司八成股權

聯合新聞網 / 綜合報導
約克維奇擁有治新冠肺炎生公司八成股權。 美聯社
約克維奇擁有治新冠肺炎生公司八成股權。 美聯社

網球男子單打「球王」約克維奇(Novak Djokovic)堅持不打新冠肺炎疫苗，最終讓他無緣衛冕澳網，挑戰生涯大滿冠軍紀錄。然而二度染疫的他，即使冒著無法再參加澳網甚至法網的風險，還是不肯打疫苗，關鍵理由為何？外界仍不清楚，不過，在澳洲發生最終被逐出境後，媒體報導，其實約克維奇竟是一家丹麥研製新冠肺炎生研發公司的大股東，與妻子共同擁有八成股權。

這家位於丹麥的Quant Bio Res生技發展公司，首席執行官隆凱維奇(Ivan Loncarevic)向路透社透露了這一消息，這位塞爾維亞球星和他的妻子伊蓮娜(Jelena)總共擁有百分之80的股份，其中約克維奇擁有40.8% 的股份，其妻子擁有39.2%的股份。

隆凱維奇表示，約克維奇夫妻是於的2020年6月進行了投資，但沒有透露具體金額。該公司總部位於哥本哈根，主要在開發針對新冠肺炎治療方法，該治療方法將抑制病毒感染人體細胞，但並非研發疫苗。

隆凱維奇並說，該公司預計將於今年稍晚在英國開展臨床試驗，並有大約12名研究人員在丹麥、澳大利亞和斯洛維尼亞工作。

澳網

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