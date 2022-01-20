澳網／驚傳有球員染疫 澤瑞夫痛斥大會沒在管

全球疫情持續升溫，澳網男單排名第29種子洪柏特（Ugo Humbert）也難逃病毒魔掌，在爆冷輸給同胞賈斯蓋（Richard Gasquet）後，驚傳染疫。針對此事德國好手澤瑞夫（Alexander Zverev）也痛批主辦單位跟本沒有執行嚴格檢測，認為還有更多選手染疫，只是尚未被爆出。

因約科維奇（Novak Djokovic）豁免疫苗爭議事件，使澳洲政府祭出強制規定，要求所有出賽澳網的選手都必須接種疫苗，除非能提出有效的醫療豁免證明，否則將拒絕參賽。但即便如此今年澳網還是被爆出首例確診，甚至還有許多潛在危機尚未被檢測出來。

據澳網先前規劃的防疫措施，規定球員每天都須進行自主快篩，並定期進行PCR檢測。但卻遭澤瑞夫踢爆，澳網根本沒有進行嚴格的採檢，「大會跟本沒在檢測!我們可以隨意進出用餐，並做任何想做的事。我相信一定還有更多人染疫，只是沒被採檢出來而已，如果檢測下去，確診數量將會急遽上升。」

看到大會消極的防疫措施，澤瑞夫也不敢亂跑，大部分都待在飯店與球場訓練，以確保用最佳狀態挑戰澳網。而身為地主選手的湯米奇（Bernard Tomic），也譴責主辦方根本不負責任沒在檢測，只要要求球員自我篩檢，而未提供完善的PCR採檢。