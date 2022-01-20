澳網／幫網友上規則課！ 巴斯塔超神回球令全場驚訝

西班牙好手巴斯塔（Pablo Carreno Busta），昨日在經歷四個多小時激戰後，最終成功從荷蘭黑馬格里克斯普爾（Tallon Griekspoor）手中拿走勝利晉級第三輪。不過其中一球罕見的回擊得分畫面引發網友熱議，甚至因此為大家上了一課網球規則。

這記play發生在第三盤克斯普爾的發球局，在雙方你來我往的攻勢中，格里克斯普爾先是發生一次扣殺失誤，導致回球緩慢的彈回巴斯塔的網前，巴斯塔為了救球向前衝刺，趕到後將球拍伸到對手場地輕輕一拍，把球擊回格里克斯普爾的場上，拿下奇蹟似的一分，此時他已繞過球網來到對手的界外區歡呼，而他這次堅持到底不放棄的進攻，也獲得墨爾本全場球迷鼓掌喝采。

當下有網友質疑巴斯塔是否有越界擊球的嫌疑，但賽事球評立即補充說明表示，「只要球沒碰到網子規則上是合法的。」

對於能救下這一球打出致勝分，巴斯塔也感到無比興奮，並在場上大吼，之後更延續這股氣勢，最終在5盤拉鋸戰中以6:3、6:7、7:6、3:6、6:4贏得勝利晉級32強。有趣的是，昨日德國好手澤列夫（Alexander Zverev）在對決同胞阿特麥爾（Daniel Altmaier）之戰也發生相似的得分進球。