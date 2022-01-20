澳網／蒙奎露扎敗給法國女將 世界第3爆冷提前打包
女網世界排名第3的西班牙好手蒙奎露扎（Garbine Muguruza）今天在澳洲公開賽女單第2輪提前打包，終場以兩盤3比6敗給法國對手柯爾妮（Alize Cornet）。
法新社報導，2020年澳網亞軍蒙奎露扎在本屆澳網名列第3種子，今天對上世界排名第61的柯爾妮時發球表現欠佳，打了1小時27分鐘後敗北。
柯爾妮下一場將出戰英國女將華森（HeatherWatson）或斯洛維尼亞女將齊丹塞珂（TamaraZidansek）。
路透社提到，柯爾妮表示：「我感覺很棒，覺得今天打出相當不錯的比賽。」
她說：「我的心態絕佳，超級專注在我必須做好的地方。」
她還說：「總得打出超級棒的比賽才能打敗像蒙奎露扎這樣的鬥士。」
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