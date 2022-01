澳網／地主壞小子又「惹事」 胯下發球又模仿C羅慶祝動作

場內外總是唯我獨尊的澳洲好手、綽號「壞小子」的基里洛斯(Nick Kyrgios),昨(18)日在澳網的首輪中,輕輕鬆鬆以6-4、6-4、6-3擊敗從資格賽晉級的英國選手布羅迪(Liam Broady),而在比賽中總是會玩出小伎倆的基里洛斯,不但使出最拿手的胯下發球,甚至還模仿足壇巨星C羅(Cristiano Ronaldo)的跳躍慶祝動作。

基里洛斯在澳網前傳出感染新冠病毒,所幸在開賽之前就已恢復,也似乎沒有影響他的比賽手感,昨日面對英國好手布羅迪,最終以6比4、6比4和6比3晉級第二輪。

不過相較於場上的球技,基里洛斯充滿趣味的花式擊球更是引入注目,在首盤第三局取得40比0的領先優勢後,沒有壓力的基里洛斯乘其不意,以一記胯下發球讓布羅迪反應不及,將球擊出了底線,拿下此局的基里洛斯更是雙手一攤,顯露出洋洋自得的樣子。

而比賽當中,現場球迷時不時傳來「SIUUU」的歡呼聲,由於類似「Boo」的發音,不只是身為地主的基里洛斯感到困惑,包含在同個場地出賽的前世界球王墨瑞(Andy Murray)都認為是球迷發出噓聲,但這其實是曼聯前鋒C羅在進球之後,常會飛身跳躍並大喊「SIUUU」來慶祝進球,據C羅本人所述,「SIUUU」是西班牙語「SI(是,YES)」的改編。

明白現場觀眾的意圖後,基里洛斯在拿下賽末點時,更是配合現場觀眾演出,特別模仿了C羅慶祝進球的動作,為自己在感染新冠病毒之後,拿下好的開始。

Australian Tennis player Nick Kyrgios hits the Cristiano "SIUUUU" after winning his Australian Open game



The Cristiano SIUUUU is trending worldwide 😂pic.twitter.com/N8s0l89qPm