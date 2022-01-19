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澳網／球后芭蒂表現幾近完美 地主希望續朝金盃邁進

中央社 / 墨爾本19日綜合外電報導
球后芭蒂拿出近乎完美表現，不費吹灰之力即擊敗義大利的布隆澤蒂（Lucia Bronzetti），闖進澳網第3輪。 路透社
球后芭蒂拿出近乎完美表現，不費吹灰之力即擊敗義大利的布隆澤蒂（Lucia Bronzetti），闖進澳網第3輪。 路透社

澳洲網球公開賽女單第一種子、地主好手芭蒂（Ashleigh Barty）今天再次拿出近乎完美表現，不費吹灰之力即擊敗義大利的布隆澤蒂（Lucia Bronzetti），闖進第3輪。

法新社報導，球季初始，世界排名第一的芭蒂狀態深具威脅性，今天在拉佛球場（Rod Laver Arena）對戰從資格賽打入會內賽的布隆澤蒂時，全神貫注，征戰52分鐘後以兩盤6-1勝出。

芭蒂17日就在澳網首戰展現她力爭生涯首座澳網冠軍的氣勢，54分鐘內解決同樣是資格賽選手的烏克蘭籍朱蓮科（Lesia Tsurenko），整場比賽僅丟失1局。

芭蒂發球威力過去一年已讓對手吃足苦頭，在贏得澳網熱身賽的阿得雷德國際賽（AdelaideInternational）後，今年賽季開始的6場比賽每戰皆捷，連5場比賽沒有丟過一次發球局。

芭蒂是去年溫布頓網賽女單金盃得主，球后寶座又已連續坐了111週；23歲、世界排名142、首度闖進大滿貫賽的布隆澤蒂根本沒有勝出的機會。

芭蒂21日的對手將難纏得多，是大會第30種子的義大利選手喬琪（Camila Giorgi）。喬琪稍早以6比2、7比6（7/2）淘汰捷克的瑪汀柯娃（TerezaMartincova），取得晉級。

面對喬琪，芭蒂說：「我必須拿出最好的發球水準，做出更多變化，顧及全場，盡量端出最好表現。」

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