澳網／有這樣一條規則？場上禁止戴智慧型手錶 球員傻眼

網球四大賽確實有一些不同於一般職業巡迴賽的規則,例如溫網規定一定要穿上白色球衣,法網不使用鷹眼系統做為挑戰判決等;不過,有聽說過澳網有這一條規則,規定比賽時不能戴智慧型手表的規則嗎?果然,今天在女單英國甜心瑞度卡努(Emma Raducanu)與美國女將史蒂芬斯(Sloane Stephens),兩位前後任美網女單冠軍的對決時,賽前就發生這樣一段小插曲。

這場比賽,在賽前擲幣選邊時,眼尖的裁判發現史蒂芬斯手上戴有智慧型手表,當場要求她脫下,史蒂芬斯當場傻眼,與裁判發生一些爭執的對話,裁判說,「妳必須脫下它,這只被允許在WTA(職業女子巡迴賽)上。」史蒂芬斯說,「我看過15個球員戴著。」但裁判堅持,「這就是大滿貫賽與巡迴賽的不同之處。」史蒂芬斯再說,「我們可戴著它,我發誓,我們可以提出文件向你保證。」史蒂芬斯當場也要求查證澳網是否有樣的一條規定。

顯然,最後史蒂芬斯屈服裁判,而最終她在女單首輪三盤比賽中輸了比賽。

Smartwatch issue on MCA.



Umpire: "You need to take it off, it's allowed only on WTA Tour".



Stephens: "I have seen 15 people wearing that".



Umpire: "It's confusion between tour and Slams"



Stephens: "We can wear them. We got all these papers and I can, I promise you, swear". pic.twitter.com/dQj7iW2om9