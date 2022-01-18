澳網／有這樣一條規則？場上禁止戴智慧型手錶 球員傻眼
網球四大賽確實有一些不同於一般職業巡迴賽的規則，例如溫網規定一定要穿上白色球衣，法網不使用鷹眼系統做為挑戰判決等；不過，有聽說過澳網有這一條規則，規定比賽時不能戴智慧型手表的規則嗎？果然，今天在女單英國甜心瑞度卡努（Emma Raducanu）與美國女將史蒂芬斯（Sloane Stephens），兩位前後任美網女單冠軍的對決時，賽前就發生這樣一段小插曲。
這場比賽，在賽前擲幣選邊時，眼尖的裁判發現史蒂芬斯手上戴有智慧型手表，當場要求她脫下，史蒂芬斯當場傻眼，與裁判發生一些爭執的對話，裁判說，「妳必須脫下它，這只被允許在WTA(職業女子巡迴賽)上。」史蒂芬斯說，「我看過15個球員戴著。」但裁判堅持，「這就是大滿貫賽與巡迴賽的不同之處。」史蒂芬斯再說，「我們可戴著它，我發誓，我們可以提出文件向你保證。」史蒂芬斯當場也要求查證澳網是否有樣的一條規定。
顯然，最後史蒂芬斯屈服裁判，而最終她在女單首輪三盤比賽中輸了比賽。
Smartwatch issue on MCA.— Lorenzo Ercoli (@Ladal17) January 18, 2022
Umpire: "You need to take it off, it's allowed only on WTA Tour".
Stephens: "I have seen 15 people wearing that".
Umpire: "It's confusion between tour and Slams"
Stephens: "We can wear them. We got all these papers and I can, I promise you, swear". pic.twitter.com/dQj7iW2om9
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