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澳網／梅德維夫澳網首輪開胡 因約克維奇缺席爭冠希望增

中央社 / 墨爾本18日綜合外電報導
梅德維夫。 法新社
梅德維夫。 法新社

俄羅斯好手梅德維夫（Daniil Medvedev）今天在澳洲網球公開賽首輪拿下令人信服的勝利，在世界球王約克維奇缺席澳網之際，凸顯自己是群雄想要擊敗的奪冠熱門人選。

第2種子梅迪維夫獲看好有望拿下他的第2座大滿貫男單金盃。他今天在澳網拉佛球場（Rod LaverArena）以6比1、6比4、7比6（7比3）直落三，輕取世界排名第91的瑞士選手拉克索寧（Henri Laaksonen），晉級2輪後將遭遇澳洲好手基里洛斯（Nick Kyrgios）。

基爾喬斯賽前感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），但似已恢復，表現未受影響，以6比4、6比4和6比3擊敗英國對手布羅迪（Liam Broady）晉級。

塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）因為拒打COVID-19疫苗，遭澳洲政府驅逐出境，瑞士網球名將費德勒（Roger Federer）則因為受傷，也無法參與這屆澳網。

在喬科維奇及費德瑞缺席的情況下，今年25歲的梅迪維夫與西班牙名將納達爾（Rafa Nadal）是澳網男單冠軍熱門人選。

納達爾將力爭創紀錄的第21座大滿貫男單金盃，昨天以6比1、6比4、6比2直落三，輕取美國對手希隆（Marcos Giron）。

梅德維夫曾在去年9月美國公開賽男單決賽擊敗約克維奇，拿下他的大滿貫男單首冠。他展現自信，賽前就稱自己不怕任何敵手。

除了梅德維夫以外，希臘選手西西帕斯（StefanosTsitsipas）也是網壇「新生代」（Next Gen）中另一個挑戰「三巨頭」（Big Three，約克維奇、納達爾及費德勒）的青年好手。

西西帕斯為本屆大會男單第4種子，在肘傷手術後持續康復，將於今天稍晚對決瑞典選手伊莫爾（Mikael Ymer）。

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