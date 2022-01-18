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澳網／前球王墨瑞時隔3年重返澳網 5年來首勝

聯合新聞網 / 綜合報導
墨瑞時隔三年再次重返澳網，今年奮戰到第5盤才險勝，收穫5年來澳網首勝。 法新社
墨瑞時隔三年再次重返澳網，今年奮戰到第5盤才險勝，收穫5年來澳網首勝。 法新社

墨瑞（Andy Murray）時隔三年再次重返澳網，今年必須從外卡戰打起，最終奮戰到第5盤才險勝，收穫5年來澳網首勝。

來自英國前世界第一的墨瑞，上次征戰澳網要追溯到2019年，不過當時在首輪就遭淘汰出局，至於前後幾年都未見他在澳網賽場的身影，2018年和2020年是因傷退賽，去年則是受疫情影響缺席，今天是在三年後再次重返年初的大滿貫，一番激戰後拿下五年來澳網的第一勝。

此役首盤墨瑞雖然先失掉第一盤，但他很快就找回狀態，接下來連拿6局，第二盤開始出現一些波動，一度在發球局1分未得，最終被對手追回1盤。

第三盤雙方從第5局開始連續3局互破，墨瑞率先穩住陣腳拿到5-3的領先，最終也順利拿下該盤勝利。第四盤打到搶7，然而對方頂住壓力，兩人總比分回到同一起跑線上。決勝盤墨瑞先聲奪人，不過他始終無法快速拉開優勢，反而被對手追趕上來，險在最終還是以6-4晉到下一輪。

澳網

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