澳網／超過半年沒參賽 小威廉絲恐跌至200名外

小威廉絲（Serena Williams）上個月表示在醫療團隊建議下她決定退出澳網，由於她已經超過半年沒有參加任何一場網球賽事，根據外媒計算，她的排名有可能會從目前59名暴跌至200名之外。

40歲的小威廉絲去年6月因腿部傷勢在首輪就退出溫網，之後也未再參加其他賽事，長達半年以上的缺席導致她的排名下降並不意外，讓人震驚的是她恐跌至240名和250名之間，去年夏天小威廉絲還排在前10名，不料短短時間竟會產生如此劇烈的變化。

排名大幅下降可能會影響小威廉絲傷後復出後參加其他錦標賽，由於不再是前16或32種子球員，小威廉絲要打大滿貫恐怕只能從外卡打起。

外界也曾謠傳小威廉絲應該會考慮退休，但相關消息從來沒有從本人透露過，小威廉絲目前握有23座大滿貫，只差一座就能追平澳洲傳奇女將寇特(Margaret Court)24座大滿貫賽金盃的紀錄。

小威廉絲先前對於退出澳網曾表示，「聽從我的醫療團隊建議，我決定退出今年澳網，雖然這不是一個容易的決定，但我目前身體狀況不允許我參賽，墨爾本是我最喜歡去的城市之一，我每年都期待能打澳網，我會很想念球迷，並期待未來能以從前的姿態和大家見面。」