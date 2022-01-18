快訊

新竹一中學學生家人確診 18日緊急停課1天、期末考延期

澳網／世界球后芭蒂首輪輕鬆過關

中央社 / 墨爾本17日綜合外電報導
澳洲的世界球后芭蒂。 歐新社
澳洲的世界球后芭蒂。 歐新社

澳洲的世界球后芭蒂（Ashleigh Barty）今天於澳洲網球公開賽首輪輕鬆過關，僅花54分鐘就輕取烏克蘭女將朱蓮科（LesiaTsurenko），將力爭她在澳網的女單首冠。

第1種子芭蒂在拉佛球場（Rod Laver Arena）迎戰朱蓮科，首盤便全神貫注以6比0掌控局面，接著再以6比1拿下第二盤，以直落二結束比賽。

芭蒂談及在澳洲家鄉父老前打球時表示：「這太美了，自我來到此地後，就一直心存永恒之感。」

在澳網女單首輪其他賽事方面，美國好手基斯（Madison Keys）以7比6（7比2）、7比5直落兩盤，打敗同胞科甯（Sofia Kenin）。

中國女將王薔則以6比4、6比2擊退美國小將高夫（Coco Gauff）。科甯與高夫分別為大會第11及18種子，但皆爆冷敗北。

至於澳網男單賽事，除了西班牙名將納達爾（RafaNadal）順利晉級2輪，世界排名第3的德國好手茲韋列夫（Alexander Zverev）也以7比6（7比3）、6比1、7比6（7比1），擊退同胞阿特麥爾（Daniel Altmaier）晉級，將尋求他的大滿貫賽首冠。

美國選手科達（Sebastian Korda）則以6比3、6比0、6比4直落三，擊敗英國第12種子諾瑞（CameronNorrie），使本屆澳網爆冷賽事再添一筆。

澳網 芭蒂 納達爾

延伸閱讀

澳網／約克維奇抵塞爾維亞 支持者機場外喊：你是我們的冠軍

澳網／夜市球王大滿貫初登場 遭直落3止步首輪

澳網／38次非受迫性失誤 美國新星高芙爆冷敗給中國王薔

澳網／納達爾拚大滿貫21冠紀錄 首輪獲勝談染疫心路

相關新聞

澳網／曾俊欣無緣首勝

塞爾維亞「世界球王」約克維奇因簽證問題無緣挑戰澳網四連霸，同以廿座大滿貫並列男單紀錄的「西班牙蠻牛」納達爾成冠軍大熱門，...

澳網／大滿貫初體驗 曾俊欣看到缺點

身為今年澳網唯一的「台將希望」，持會內外卡出賽的「夜市球王」曾俊欣今天迎接大滿貫首戰，雖以4：6、3：6、2：6敗給世界...

澳網／對球王事件看法 大坂直美「神回應」 被稱最完美答案

澳網開打前，「球王」約克維奇(Novak Djokovic)事件搞得沸沸揚揚，雖最終約克維奇未能參賽，不過，他也成為各選手賽後最大的考題，每個人都要被問及對這件事的看法，包括衛冕女單冠軍的大坂直美，於

澳網／夜市球王大滿貫初登場 遭直落3止步首輪

持會內外卡首度挑戰大滿貫的「夜市球王」曾俊欣，今天在澳網會內賽首日登場，他和世界排名96的德國歐特（Oscar Otte...

澳網／38次非受迫性失誤 美國新星高芙爆冷敗給中國王薔

澳網今點燃戰火，不過大會第18號種子、美國17歲新星高芙（Coco Gauff）狀況不佳，全場共發生多達38次非受迫性失誤，以4：6、2：6直落二爆冷敗給中國女將王薔，創下他近一年多來參加大滿貫的最差成績。

澳網／染疫後未恢復到最佳狀態 奧運冠軍班希琪仍闖女單次輪

上個月染疫確診的東京奧運網球女單金牌得主瑞士名將班希琪表示，她至今仍能感受到感染COVID-19帶來的影響。並未展現最佳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。