澳網／世界球后芭蒂首輪輕鬆過關
澳洲的世界球后芭蒂（Ashleigh Barty）今天於澳洲網球公開賽首輪輕鬆過關，僅花54分鐘就輕取烏克蘭女將朱蓮科（LesiaTsurenko），將力爭她在澳網的女單首冠。
第1種子芭蒂在拉佛球場（Rod Laver Arena）迎戰朱蓮科，首盤便全神貫注以6比0掌控局面，接著再以6比1拿下第二盤，以直落二結束比賽。
芭蒂談及在澳洲家鄉父老前打球時表示：「這太美了，自我來到此地後，就一直心存永恒之感。」
在澳網女單首輪其他賽事方面，美國好手基斯（Madison Keys）以7比6（7比2）、7比5直落兩盤，打敗同胞科甯（Sofia Kenin）。
中國女將王薔則以6比4、6比2擊退美國小將高夫（Coco Gauff）。科甯與高夫分別為大會第11及18種子，但皆爆冷敗北。
至於澳網男單賽事，除了西班牙名將納達爾（RafaNadal）順利晉級2輪，世界排名第3的德國好手茲韋列夫（Alexander Zverev）也以7比6（7比3）、6比1、7比6（7比1），擊退同胞阿特麥爾（Daniel Altmaier）晉級，將尋求他的大滿貫賽首冠。
美國選手科達（Sebastian Korda）則以6比3、6比0、6比4直落三，擊敗英國第12種子諾瑞（CameronNorrie），使本屆澳網爆冷賽事再添一筆。
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