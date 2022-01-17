澳網／對球王事件看法 大坂直美「神回應」 被稱最完美答案

澳網開打前，「球王」約克維奇(Novak Djokovic)事件搞得沸沸揚揚，雖最終約克維奇未能參賽，不過，他也成為各選手賽後最大的考題，每個人都要被問及對這件事的看法，包括衛冕女單冠軍的大坂直美，於今天首場比賽獲勝後，也在賽後採訪時，不免被媒體問及此一問題，沒想到，大坂直美的「神回應」，卻被稱是最完美的答案。

大坂直美今天女單首輪面對哥倫比亞女將塞拉諾（Camila Osorio），以兩個6：3直落二獲勝，賽後就有媒體問及對於約克維奇事件的看法，「妳認為約克維奇應該打今年澳網嗎？」她回說，「我的意見有幫助嗎？」(Is my opinion going to help anything？)，接著記者又解釋說，「那麼其他球員對此事的想法呢？」大坂直美再回答，「我會轉達這個問題，謝謝。」(Yeah, I’ll kind of pass on that. Thanks though.)

這次的應對，被自由撰稿記者傳到推特上，並說很喜歡這樣的回答，也有網友就回應，「完美」、「答(打)得好」！

大坂直美去年法網因公開宣布拒絕參加賽後記者會，而引發軒然大波，最後在法網面對強大壓力下，打了兩輪出局，但也引發她與媒體關係之間的論戰，如今看來，她已能有較好的應對。