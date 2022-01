澳網／對球王事件看法 大坂直美「神回應」 被稱最完美答案

澳網開打前,「球王」約克維奇(Novak Djokovic)事件搞得沸沸揚揚,雖最終約克維奇未能參賽,不過,他也成為各選手賽後最大的考題,每個人都要被問及對這件事的看法,包括衛冕女單冠軍的大坂直美,於今天首場比賽獲勝後,也在賽後採訪時,不免被媒體問及此一問題,沒想到,大坂直美的「神回應」,卻被稱是最完美的答案。

大坂直美今天女單首輪面對哥倫比亞女將塞拉諾(Camila Osorio),以兩個6:3直落二獲勝,賽後就有媒體問及對於約克維奇事件的看法,「妳認為約克維奇應該打今年澳網嗎?」她回說,「我的意見有幫助嗎?」(Is my opinion going to help anything?),接著記者又解釋說,「那麼其他球員對此事的想法呢?」大坂直美再回答,「我會轉達這個問題,謝謝。」(Yeah, I’ll kind of pass on that. Thanks though.)

這次的應對,被自由撰稿記者傳到推特上,並說很喜歡這樣的回答,也有網友就回應,「完美」、「答(打)得好」!

大坂直美去年法網因公開宣布拒絕參加賽後記者會,而引發軒然大波,最後在法網面對強大壓力下,打了兩輪出局,但也引發她與媒體關係之間的論戰,如今看來,她已能有較好的應對。