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澳網／約克維奇無緣衛冕 納達爾：有他參賽比較好

中央社 / 墨爾本17日綜合外電報導
納達爾。 法新社
納達爾。 法新社

塞爾維亞球王約克維奇無緣澳洲網球公開賽，意味西班牙好手納達爾更有希望突破大滿貫紀錄，但他未因喬科維奇缺席感到開心。至於遞補約克維奇籤位的卡魯索首輪即戰敗出局。

納達爾（Rafa Nadal）目前擁有20座大滿貫賽男單冠軍，與約克維奇（Novak Djokovic）和瑞士名將費德勒（Roger Defere）並駕齊驅。但納達爾說，約克維奇若能參加澳網，「對大家都比較好」。

納達爾今天以6比1、6比4、6比2輕取美國對手希隆（Marcos Giron）晉級第二輪後告訴記者：「體壇的理想狀況，無疑是頂尖選手上場打最重要的賽事。」

「如果約克維奇在這裡打球，對大家都比較好，這毋庸置疑。」

約克維奇昨天被判敗訴，無法扭轉簽證被註銷的局面後，遭澳洲遣送出境。

他因為拒絕接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，上月還在確診情況下參加公開活動，淪為輿論砲火攻擊目標。

不過大會第6種子納達爾表示，「過去兩週我們面臨的恐怖情況」，有錯的不只是約克維奇一方，其他人也該承擔責任。

納達爾說：「我認為情況一團糟。在那起案件中，他不是唯一一個可能做出糟糕事情的人。」

世界排名第150的29歲義大利選手卡魯索（Salvatore Caruso）幸運遞補約克維奇籤位，但他在今天首輪比賽對上球王同胞凱柯曼諾維奇（Miomir Kecmanovic），以4比6、2比6、1比6直落三吞敗。

澳網

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