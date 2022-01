澳網／納達爾拚大滿貫21冠紀錄 首輪獲勝談染疫心路

西班牙猛將納達爾(Rafael Nadal)今天以6比1、6比4、6比2輕取美國對手希隆(Marcos Giron),挺進澳洲網球公開賽男子單打第2輪,力拚生涯第21座大滿貫賽男單冠軍紀錄。

擁有澳網9冠的塞爾維亞名將約克維奇(Novak Djokovic)因未符合澳洲防疫入境規定,昨天遭到驅逐出境後,澳網男單籤表中只剩納達爾拿過澳網冠軍。

大會第6種子納達爾第2輪對手將是澳洲選手庫金亞起斯(Thanasi Kokkinakis)或德國選手漢夫曼(Yannick Hanfmann)。

納達爾曾在2009年澳網擊敗瑞士好手費德勒(Roger Federer)奪冠,如今將尋求個人第21座大滿貫賽男單冠軍紀錄,有望打破與費德瑞及喬科維奇並列20冠的局面。

法新社報導,力甩腳傷陰霾的納達爾說:「人永遠不知道何時能傷癒復出,情況很艱難,一天過一天,但我保持積極的態度。」

他表示:「上週我在這裡(墨爾本)贏了3場比賽和1場冠軍賽。我先前度過了非常具有挑戰性的幾個月,有難熬的時刻和很多的疑問,但我已能照顧好我的腳傷。」

納達爾說,他到澳洲之前染疫後還是有點累,但他也說「當時症狀沒好,我在床上躺了4天,但我後來開始感覺好多了,而且我的PCR檢測呈陰性後才來澳洲」。

7⃣ 0⃣ #AusOpen match-wins and counting 🙌@RafaelNadal kicks off his #AO2022 campaign in style with a straight-sets win over Marcos Giron.@wwos · @espn · @Eurosport · @wowowtennis pic.twitter.com/PpzvHXL36B