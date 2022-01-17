澳網／納達爾拚大滿貫21冠紀錄 首輪獲勝談染疫心路
西班牙猛將納達爾（Rafael Nadal）今天以6比1、6比4、6比2輕取美國對手希隆（Marcos Giron），挺進澳洲網球公開賽男子單打第2輪，力拚生涯第21座大滿貫賽男單冠軍紀錄。
擁有澳網9冠的塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）因未符合澳洲防疫入境規定，昨天遭到驅逐出境後，澳網男單籤表中只剩納達爾拿過澳網冠軍。
大會第6種子納達爾第2輪對手將是澳洲選手庫金亞起斯（Thanasi Kokkinakis）或德國選手漢夫曼（Yannick Hanfmann）。
納達爾曾在2009年澳網擊敗瑞士好手費德勒（Roger Federer）奪冠，如今將尋求個人第21座大滿貫賽男單冠軍紀錄，有望打破與費德瑞及喬科維奇並列20冠的局面。
法新社報導，力甩腳傷陰霾的納達爾說：「人永遠不知道何時能傷癒復出，情況很艱難，一天過一天，但我保持積極的態度。」
他表示：「上週我在這裡（墨爾本）贏了3場比賽和1場冠軍賽。我先前度過了非常具有挑戰性的幾個月，有難熬的時刻和很多的疑問，但我已能照顧好我的腳傷。」
納達爾說，他到澳洲之前染疫後還是有點累，但他也說「當時症狀沒好，我在床上躺了4天，但我後來開始感覺好多了，而且我的PCR檢測呈陰性後才來澳洲」。
7⃣ 0⃣ #AusOpen match-wins and counting 🙌@RafaelNadal kicks off his #AO2022 campaign in style with a straight-sets win over Marcos Giron.@wwos · @espn · @Eurosport · @wowowtennis pic.twitter.com/PpzvHXL36B— #AusOpen (@AustralianOpen) January 17, 2022
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