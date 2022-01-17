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澳網／硬撤約克維奇簽證 前球王墨瑞批澳洲當局「混亂」

聯合新聞網 / 綜合報導
約克維奇雖因不打疫苗遭抨擊，但澳洲政府的處置也令許多人難以接受。 新華社
約克維奇雖因不打疫苗遭抨擊，但澳洲政府的處置也令許多人難以接受。 新華社

世界球王約克維奇（Novak Djokovic）入境澳洲一波三折，昨（16日）澳洲聯邦法院再度判他敗訴，約克維奇的簽證二度被沒收、慘遭遣返，讓素有「墨爾本之王」稱號的他無緣挑戰澳網第10冠、史上新高21座大滿貫金盃。雖然約克維奇因不願接種疫苗遭外界抨擊，不過這回有不少球員站在他那一邊，認為澳洲當局的處置十分不妥。

34歲的前英國球王墨瑞（Andy Murray）在接受《BBC》訪問時直言約克維奇被拘留一事非常不妥當，感覺在澳網的一切都會在最後1分鐘出現變故，並以「混亂」形容整個事件，「我不希望Novak遭遇那樣的事，也不希望以後還有球賽也會這樣，希望這就是最後一次了。」

前英國球王墨瑞認為澳洲政府居留約克維奇一事十分不妥。 法新社
前英國球王墨瑞認為澳洲政府居留約克維奇一事十分不妥。 法新社

《紐約郵報》則報導美國重砲長人伊斯納（John Isner）的看法：「在我看來，Novak絕對是位傳奇，他為全世界數百萬人帶來許多正面影響，因此我覺得禁止他參加澳網是不對的。」

法國女將柯爾妮（Alize Cornet）則在推特發文寫道：「我知道的事情太少，所以無法對現況做出評論。但就我所知，Novak總是第一個為球員們挺身而出的人，但這次我們之中卻沒人為他站出來。約克維奇，要堅強！」

約克維奇在先前取得澳洲網球協會的醫療豁免後前往澳洲，但在入境時被拘留，隨後被送往移民拘留中心。10日，法院認定約克維奇簽證被取消不合理，並下令放人。14日，澳洲移民部長動用行政裁量權，再度取消簽證，隔天約克維奇回到移民拘留中心。16日，澳洲法院駁回約克維奇的上訴，維持簽證撤銷，並將世界球王被驅逐出境。

澳網 Novak Djokovic Andy Murray

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