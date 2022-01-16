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澳網／衛冕冠軍約克維奇無緣參賽 澳網男單局面大開放

中央社 / 墨爾本16日綜合外電報導
約克維奇無緣衛冕。 法新社
約克維奇無緣衛冕。 法新社

澳洲法庭維持網壇球王約克維奇簽證遭撤銷的決定，使其面臨驅逐出境。這位塞爾維亞名將無緣在本屆澳洲網球公開賽寫下第21座大滿貫冠軍紀錄，也意味男單賽事局面更難預測。

力求在澳洲網球公開賽（Australian Open）墨爾本球場（Melbourne Park）10度封王的約克維奇（NovakDjokovic），遭到澳洲政府2度取消簽證。他尋求上訴，由3名法官組成的澳洲合議庭今天做出裁決，認定球王敗訴。

本屆澳網男單頭號種子約克維奇未開賽就「出局」，使得賽會第2種子、俄羅斯名將梅德維夫（Daniil Medvedev）如今成為賭盤大熱門，第3種子德國好手澤瑞夫（Alexander Zverev）看好度緊追在後。

大會第6種子西班牙「蠻牛」納達爾（Rafa Nadal）也可能刷新史上擁有最多大滿貫男單冠軍紀錄。他和約克維奇及因膝蓋動刀休養缺陣的「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer），目前全都坐擁20座大滿貫獎盃。

納達爾在澳網曾於2009年奪冠，並4度打進決賽。若約克維奇未退出，按照籤表兩人可能在準決賽對上。

如今澳網男單籤表前1/4區少了最強選手，第7種子的義大利好手貝雷蒂尼（Matteo Berrettini）成為當中種子排名最高的球員。而在會外賽輸球的卡魯索（Salvatore Caruso），則將幸運遞補約克維奇籤位。

29歲、世界排名第150的卡魯索，明天首輪比賽將對上球王的同胞凱柯曼諾維奇（Miomir Kecmanovic）。

對約克維奇而言，雪上加霜的是，由於他無緣保住澳網冠軍積分，他的球王寶座岌岌可危。

更長遠來看，34歲的約克維奇遭到澳洲撤銷簽證，恐怕進一步降低他再次高舉大滿貫金盃的機會。

除了澳洲政府有權對約克維奇實施3年入境禁令，他要入境他國也可能受影響，因為多數國家要求簽證申請人須披露是否曾被驅逐出境，或是簽證曾遭拒絕或取消。

此外，約克維奇若仍選擇不接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，他要入境其他國家參加大滿貫賽事也恐生波折，一旦這些國家收緊旅遊和入境限制。

在全球疫情邁入第3年、累計奪走500多萬條人命之際，各國當局有可能這麼做。

澳網

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