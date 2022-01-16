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澳網／約克維奇上訴被澳洲合議庭駁回 面臨驅逐出境

中央社 / 墨爾本16日綜合外電報導
約克維奇。 法新社
約克維奇。 法新社

塞爾維亞網球名將約克維奇（Novak Djokovic）的簽證遭澳洲政府取消而無法參加澳洲網球公開賽，他提出上訴力爭，今天遭到澳洲合議庭駁回，面臨驅逐出境。

合議庭的3名法官一致認為約克維奇不打疫苗的決定，對澳洲構成風險，駁回他的上訴。

上訴被駁回，約克維奇面臨驅逐出境。澳洲政府何時會將他驅逐出境，目前尚不清楚。34歲的約克維奇目前被拘留在墨爾本一處地點。

稍早，在等待法院裁決的同時，澳網仍先把約克維奇列入賽程，將尋求衛冕的他，首戰原定明晚登場。

今年首場大滿貫賽事澳洲網球公開賽的籤表在延宕多時後，終於在今天下午公布，男網世界排名第1的約克維奇將在明天晚上進行的第2場比賽中，對上同胞選手柯曼諾維奇（Miomir Kecmanovic）。

約克維奇原本要在這次的澳網追求創紀錄的生涯第21座大滿貫賽冠軍。

因為約克維奇和澳洲政府之間的法律攻防戰，澳網主辦單位被迫延後籤表公布的時間。

到底該不該讓約克維奇打這次的澳網，選手們的意見分歧，但根據澳洲報紙所做的民調，大多數的民眾反對讓9度在澳網稱王的他，繼續留在墨爾本出賽。

和約克維奇一樣，都要在這次澳網爭奪創紀錄生涯第21座大滿貫賽冠軍的西班牙「蠻牛」納達爾（RafaNadal）就表達對約克維奇的不滿，他說：「澳網比任何球員來得重要。」

澳網

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