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澳網／喬科維奇簽證撤銷案 合議庭休庭預計稍晚判決

中央社 / 墨爾本16日綜合外電報導
路透社
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塞爾維亞球王喬科維奇入境簽證二度被澳洲當局撤銷案，澳洲聯邦法院3位法官組成的合議庭今天審理工作進入休庭，預計今天稍後針對是否驅逐喬科維奇出境做出裁決。

未接種疫苗的喬科維奇（Novak Djokovic）期盼能獲准參加明天開打的澳洲網球公開賽（AustralianOpen），尋求個人第21座大滿貫賽冠軍。

法新社報導，喬科維奇的律師團在緊急召開的聽審中表示，政府欲在澳網前夕驅逐喬科維奇的舉動既「不理性」也「不合理」。儘管如此，3位法官仍提出尖銳問題，並將決定喬科維奇的命運。

澳洲實施嚴格的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫政策，須接種疫苗才可入境，喬科維奇1月5日深夜以醫療豁免方式抵達墨爾本後，簽證遭到澳洲當局註銷，並把他送進拘留中心。

幾天後，法官凱利（Anthony Kelly）10日判決喬科維奇勝訴，認定政府撤銷其簽證的作法「不合理」，下令釋放喬科維奇，並將護照等旅行證件歸還給他。法律戰第一輪喬科維奇獲勝。

然而，澳洲當局14日二度註銷男網世界排名第一的喬科維奇的簽證，並稱他未接種COVID-19疫苗對大眾構成威脅；他15日再次遭到拘留。

合議庭今天的決定將是最終判決，各方不得再行上訴。

澳網

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