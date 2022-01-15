澳網／肯定約克維奇 茲韋列夫：他是最了不起球員之一
德國男網好手茲韋列夫（Alexander Zverev）今天為世界球王約克維奇（Novak Djokovic）辯護，認為喬帥的成就不會因為澳洲簽證遭撤銷而受影響。
塞爾維亞男網名將約克維奇6日抵達墨爾本時，享有無須遵守澳洲入境接種規定的醫療豁免資格，但簽證仍遭撤銷；澳洲法院10日判他勝訴後，澳洲當局15日二度撤銷他的簽證。
他在17日開打的澳洲網球公開賽（Australian Open）尋求第21座大滿貫賽冠軍的希望，恐因明天登場的庭訊結果劃下句點。
約克維奇在未注射疫苗情況下參賽的決心，激怒了澳洲民眾，也招致其他選手批評；但大會第3種子茲韋列夫表示，約克維奇仍不失為網球運動的高大身影。
茲韋列夫告訴記者：「我不知道球迷的看法是什麼，但我知道，他仍是最偉大的網球選手之一，因為他的成就無人能搶走。」
茲韋列夫說：「他還是贏得了20次大滿貫賽冠軍，他的世界排名第一累積週數依舊最長，他擁有最多的大師賽冠軍。對我來說，他仍是歷來最了不起的球員之一。」
如果約克維奇缺賽，將讓茲韋列夫等叩關澳網數年的球員機會大增。約克維奇生涯贏得20次大滿貫冠軍，其中有9冠是在澳網拿下。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言