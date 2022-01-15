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澳網／肯定約克維奇 茲韋列夫：他是最了不起球員之一

中央社 / 墨爾本15日綜合外電報導
塞爾維亞球王約克維奇入境簽證二度被澳洲當局撤銷。法新社
塞爾維亞球王約克維奇入境簽證二度被澳洲當局撤銷。法新社

德國男網好手茲韋列夫（Alexander Zverev）今天為世界球王約克維奇Novak Djokovic）辯護，認為喬帥的成就不會因為澳洲簽證遭撤銷而受影響。

塞爾維亞男網名將約克維奇6日抵達墨爾本時，享有無須遵守澳洲入境接種規定的醫療豁免資格，但簽證仍遭撤銷；澳洲法院10日判他勝訴後，澳洲當局15日二度撤銷他的簽證。

他在17日開打的澳洲網球公開賽（Australian Open）尋求第21座大滿貫賽冠軍的希望，恐因明天登場的庭訊結果劃下句點。

約克維奇在未注射疫苗情況下參賽的決心，激怒了澳洲民眾，也招致其他選手批評；但大會第3種子茲韋列夫表示，約克維奇仍不失為網球運動的高大身影。

茲韋列夫告訴記者：「我不知道球迷的看法是什麼，但我知道，他仍是最偉大的網球選手之一，因為他的成就無人能搶走。」

茲韋列夫說：「他還是贏得了20次大滿貫賽冠軍，他的世界排名第一累積週數依舊最長，他擁有最多的大師賽冠軍。對我來說，他仍是歷來最了不起的球員之一。」

如果約克維奇缺賽，將讓茲韋列夫等叩關澳網數年的球員機會大增。約克維奇生涯贏得20次大滿貫冠軍，其中有9冠是在澳網拿下。

澳網 Novak Djokovic 約克維奇

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