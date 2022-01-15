澳網／稱約克維奇事件像馬戲團 納達爾：比賽才是重點

遭澳洲二度取消簽證的約克維奇（Novak Djokovic），挑戰奧網衛冕之路似乎危在旦夕。而「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），又再次被問及對於約帥簽證風波的看法直言表示，「這整起事件就像馬戲團，事實上他有沒有參賽並不重要，重點在於比賽。」

正備戰澳網的納達爾，先前就對約克維奇醫療豁免一事表達看法，稱他早該有心理準備，「既然他都知道後果是甚麼，那他也只能為自己所做的決定負責。」沒想到歹戲拖棚，納達爾也稱整起事件如同「馬戲團」，但在約帥聽證會勝訴後，他也支持約帥參加澳網。

沒想到約克維奇又被澳洲移民部長以全國人民利益為由，再次撤銷簽證。納達爾也對於此事件再次做出回應，「毫無疑問約克維奇是有史以來最偉大的球員之一，但是紀錄會被刷新，新世代球員也會不斷出現，所以世界上沒有任何球員是比比賽更重要的，因為網球是長年佇立永不消失，但無論是哪個運動員，終究會有殞落的一天。」

他繼續補充道，「如果約克維奇能順利出賽今年澳網，我一定樂見其成。」但如果他無法參加也沒差，因為他並不是重點，澳網也不會因為他就暫停，仍會持續運作著。」

而約克維奇澳網爭議也連帶影響到網壇選手們。被此事波及的捷克女將沃拉科娃（Renata Voracova），就遭澳洲政府撤銷簽證，最終選擇退賽澳網。澳洲地主德米納爾（Alex de Minaur），也態度堅定以澳洲人民的身分，要約克維奇打疫苗，才准入境，並希望這場鬧劇儘快落幕，讓焦點回到賽事身上。