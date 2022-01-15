澳網／約克維奇二度上訴拚參賽 官司走向一次看

男網球王約克維奇入境簽證昨二度被澳洲當局撤銷，澳網衛冕路遇大麻煩。他的律師盼聲請法院禁制令阻擋行政部門驅逐，但澳洲法界認為，約克維奇這次翻盤難度非常高。

「紐約時報」指出，今天上午庭訊時，法官歐凱勒根（David O'Callaghan）表示實質審理訂於16日上午9時30分（台灣時間16日上午6時30分），控辯雙方當天稍晚需向法院提交陳述各自論點的法律書狀。約克維奇（Novak Djokovic）今天又被帶回拘留飯店。

● 約帥主張由合議庭承審 庭訊16日登場

約克維奇的律師團請求這次應由合議庭承審，而非獨任法官審理，但澳洲移民部的公訴律師反對此議。法官歐凱勒根表示稍晚會告訴雙方是否採合議庭。

昨天澳洲移民部長霍克（Alex Hawke）撤銷約克維奇簽證後，律師團分向聯邦巡迴與家事法院（FederalCircuit and Family Court），以及更上級的澳洲聯邦法院（Federal Court of Australia）提告，巡迴家事法院法官凱利（Anthony Kelly）下令行政部門不得在審理期間驅逐約克維奇出境。

由於本屆澳洲網球公開賽17日就要開打，有移民律師認為移民部長霍克選在14日晚間6時撤銷簽證是一種懲罰性作為，讓約克維奇方面幾無轉圜時間。約克維奇律師團成員之一的伍德（Nicholas Wood）抱怨，霍克撤簽時間點是經過算計，迫使他們只能倉促接招。

● 移民部撤簽時間點經過算計 喬帥陣營難應變

喬帥律師團主張，霍克稱約克維奇拒打COVID-19疫苗「威脅公共衛生，且會激起當地反疫苗情緒」說法有失公理；伍德表示，霍克沒考慮到逼迫約克維奇離境對澳洲的衝擊。

默多克大學（Murdoch University）法律系副教授肯尼（Mary Anne Kenny）表示，喬帥若不甘就此離境，就須向法院聲請禁制令，禁止行政部門執行驅逐出境。

至於另申請所謂「過橋簽證」（bridging visa,一種臨時簽證），移民律師埃斯川（Daniel Estrin）認為不大可行，因為過橋簽證的條件是不得在當地工作，約克維奇就算申請到，恐也無法出賽。

肯尼與埃斯川都認為，由於移民部長的行政裁量權範圍很廣，約克維奇這回遇到的麻煩會比前次抗告大很多。

● 兩造法律門檻懸殊 喬帥處境極不利

埃斯川表示，移民部只需拿出約克維奇會為澳洲社會帶來衛生、安全與秩序風險的證據，這方面因約克維奇是反疫苗派且這回確實被逮到入境前陳報不實旅遊史，相對容易。反之喬帥這邊得證明霍克「裁量不當」或錯誤解釋法律，這邊門檻高得多。

埃斯川說：「這回法院不看行政部門的決策是否正確合理，只看移民部長有無程序錯誤或誤解法律。」換言之喬帥律師前次抗告成功的策略已行不通。

塞爾維亞男網名將約克維奇6日抵達墨爾本時入境簽證遭註銷，尋求澳網衛冕及歷史性第21個大滿貫金盃橫生波折。外媒研判很可能是他靠拿到免打疫苗與隔離的醫療豁免參賽，在澳洲引發眾怒，被澳洲政府借題發揮。

約克維奇入境受阻被迫關入拘留飯店後，向當地聯邦巡迴與家事法院興訟尋求救濟。法院10日判約克維奇勝訴，要求行政部門發還他的護照等資料，也讓約克維奇離開拘留飯店；但移民部長霍克14日傍晚依澳洲民法賦予的裁量權再次撤銷約克維奇入境簽證，聲稱這麼做符合公眾利益。