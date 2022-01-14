澳網／約克維奇澳簽再遭撤 若法律戰敗北3年不得申請

澳洲當局今天再次撤消澳網男單頭號種子約克維奇的簽證，約克維奇可能發起法律戰，捍衛他17日出戰澳網的權利，但若失敗，他3年內將不得申請澳洲簽證。

約克維奇（Novak Djokovic）尋求在墨爾本拿下創紀錄的第21座大滿貫冠軍，但澳洲移民部長霍克（Alex Hawke）動用行政裁量權，再度取消約克維奇的簽證。

霍克在聲明中說：「今天我執行移民法133C（3）賦予我的權限，基於公眾健康和良好秩序著想，撤銷約克維奇先生持有的簽證，這麼做符合公眾利益。」

若約克維奇簽證遭撤、法律戰敗北，他將被驅逐出境，且恐3年不得再次申請澳洲簽證。對34歲的約克維奇而言，3年踏不進澳洲，可能意味他再也無望於澳網封王。

英國廣播公司（BBC）報導，約克維奇6日抵達墨爾本時，簽證第一次被取消，澳洲海關人員稱他「沒有提供充分證據」，證明他可以獲得醫療豁免。

約克維奇持醫療豁免得以不打疫苗入境，激起澳洲大眾怒火；澳洲民眾在疫情期間，經歷堪稱全世界最長且最嚴的封城防疫措施。

約克維奇6日簽證首度被撤後遭拘留，在機場的入境審查處待了幾小時，然後被移送到移民拘留飯店。

幾天後，法官凱利（Anthony Kelly）10日判決約克維奇勝訴，認定政府撤銷其簽證的作法「不合理」，下令釋放約克維奇，並將護照等旅行證件歸還給他。法律戰第一輪約克維奇獲勝。

然而，就在墨爾本當地時間14日傍晚，霍克動用了移民法賦予他的權限，再次撤銷約克維奇的簽證。

移民法賦予霍克的權限，讓他得以在某人對「澳洲大眾的健康、安全或良好秩序構成潛在危害時」，將其驅逐出境，但約克維奇仍有救濟途徑。

澳洲廣播公司（ABC）引述前移民部副部長黎茲維（Abul Rizvi）表示，約克維奇除可尋求法院禁制令，也可申請「過橋簽證」（bridging visa,一種臨時簽證）讓他得以暫時續留打澳網，但鑑於澳網17日就要開打且本案事涉複雜，時程很趕。

在墨爾本執業的移民律師包恩（Kian Bone）表示，這次律師團要讓約克維奇趕得及下週出賽，猶如「不可能任務」。他說澳洲移民部長霍克選在此時撤銷簽證，是一種懲罰性作為，讓約克維奇方面幾無轉圜時間。

包恩表示，約克維奇律師團得向聯邦巡迴與家事法院，或更上級的聯邦法院，聲請兩項法院緊急命令，一是阻止行政部門驅逐的禁制令，二是要法官下令移民部另發簽證給約克維奇，但後者幾無前例。

澳洲網球公開賽籤表已出爐，約克維奇如果能順利出賽，將在首輪對戰同鄉凱柯曼諾維奇（MiomirKecmanovic）。不過，在法律程序進行的同時，他可能得重回那間惡名昭彰的拘留飯店。

路透社報導，男網世界排名第4的希臘名將西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）批評約克維奇不打疫苗就想打澳網的行徑，稱約克維奇「照自己的規則走」，讓乖乖打疫苗的選手「看起來像白癡」。

西西帕斯接受印度媒體訪問時說：「沒有人會真的以為可以不打疫苗就來澳洲，以為可以不照規則來…這麼做風險很大，是讓大賽處於風險當中，我不認為有很多選手會這麼做。」

他說有98%選手都接種了疫苗，做了想要來澳洲打比賽該做的事情。

媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）旗下的「新聞集團」（News Corp）線上民調發現，83%民眾支持政府把約克維奇驅逐出境。

約克維奇沒有正確填寫旅遊史，把事情變得複雜。他的旅遊聲明副本顯示，他在表格方框中打勾，說自己本月5日抵達澳洲前14天內沒有其他旅遊紀錄。但他在從西班牙飛往澳洲前，其實人在塞爾維亞。

約克維奇在Instagram說：「旅遊聲明表格是我的工作團隊代我提交」「關於我來澳洲之前的旅遊史，我的經紀人為在錯誤方框中打勾的行政疏失，表達誠摯歉意。」