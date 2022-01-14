澳網／愛體育也挺嚴格邊境防疫 澳民眾熱議小約去留命運

對體育的熱中之情與對國家嚴格邊境措施的支持，約克維奇該留下還是離開，成為澳洲民眾議論話題，與此同時，這位世界球王現在仍可能在展開澳網衛冕前被踢出境。

澳網男單頭號種子約克維奇（Novak Djokovic）尋求在墨爾本拿下創紀錄的第21座大滿貫冠軍，但澳洲移民部長霍克（Alex Hawke）仍在斟酌，是否要再次撤銷這位球星的簽證，將他驅逐出境。

路透社報導，這位塞爾維亞名將的簽證爭議引起澳洲民眾關注，一名年輕女性今天在雪梨一家咖啡廳外，對著她身旁的人說：「這簽證（問題）太難了—但他（約克維奇）不能留下。」

一位右翼專欄作家抱怨約克維奇遭受的「不公對待」後，一篇投書「澳洲人報」（The Australian）的信寫道：「當澳洲警察、醫生、護士和許多其他人因類似立場而被開除時，怎可能允許一名未接種疫苗的反疫苗網球運動員進入澳洲打球且自由行動？」

雪梨和墨爾本最暢銷小報的頭版頭條寫著「雙發失誤」（Double Fault），以及「喬帥的非受迫性失誤」（The Joker's Unforced Errors）。The Joker是約克維奇的綽號之一。

每年首個網球大滿貫賽事在澳洲這一對體育狂熱的國家舉辦，澳網並常稱霸澳洲暑假電視收視。

力拚拿下澳網第10冠的約克維奇稱他在去年12月16日PCR檢測呈陽性，因此本月5日帶著疫苗豁免資格飛抵澳洲。

海關人員否認他有豁免權，指出近期染疫的理由並不充分，因此撤銷他的簽證，把這名世界球王送進拘留中心，但約克維奇的法律團隊10日成功翻案，澳洲法官判決約克維奇勝訴，認定政府撤銷其簽證的作法「不合理」。

美聯社指出，不論澳洲移民部長霍克決定為何，都不太可能是此爭議事件的結局。若霍克的決定不利約克維奇，球王的律師團料將立即行動，尋求禁制令作為救濟措施。此舉將使案件重回澳洲聯邦法院，若無法在14日開庭，則案件將拖到下週澳網開打時才會審理。

如果約克維奇簽證再被撤銷，在法律程序進行之際，他可能得回到拘留設施；若他最終續留澳洲，他將在17日或18日首輪比賽，對戰同樣來自塞爾維亞、世界排名78的凱柯曼諾維奇（Miomir Kecmanovic）。

不過，若約克維奇簽證遭撤、法律戰敗北，他將被驅逐出境，且恐3年不得再次申請澳洲簽證。對34歲的約克維奇而言，3年踏不進澳洲，可能意味他再也無望於澳網封王。

路透社報導，一段兩名澳洲電視新聞主播私下談話的影片遭外流，影片概括了對於約克維奇沒打疫苗仍被允許出賽的不滿。

其中一名主播說，這位大滿貫冠軍卑鄙且在撒謊，另一人則說：「他將能不被懲罰而順利逃脫。」

此外，澳洲政府裡也有站在約克維奇一方的人，眾議院議員、前職業網球選手亞歷山大（JohnAlexander）認為，約克維奇該出賽，將這位男網世界排名第一的球員驅逐出境將是錯誤之舉。