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澳網／約克維奇簽證案今天不會有結果 球迷等到快受不了

聯合新聞網 / 綜合報導
澳洲移民部長霍克還在考慮約克維奇簽證一事，球迷等不及了。 美聯社
澳洲移民部長霍克還在考慮約克維奇簽證一事，球迷等不及了。 美聯社

世界球王約克維奇(Novak Djokovic)醫療豁免爭議不斷，甚至衍伸出許多案外案。隨著澳網即將開賽，約克維奇能否順利挑戰澳網第10冠及生涯第21座大滿貫仍有待商榷。有權決定約帥去留的澳洲移民部長霍克(Alex Hawke)，表示今晚仍不會定案，讓不少球迷等到心急如焚。

雖澳洲法官以取消簽證程序不當，宣布約克維奇取得勝訴，使他暫時獲得自由、免受驅逐出境。但在約克維奇提出的證明文件中又存有許多疑點，讓不少人質疑此事背後另有其他真相。

據澳洲媒體報導，霍克仍在考慮此事，今日將不會作出任何決定。澳洲總理莫里森（Scott Morrison）也在先前記者會上說明，「將不會發表任何評論，這些都是部長個人的權力。」但無論霍克最終做出決定為何，似乎都無法達到雙贏的局面。

畢竟身為澳網頭號種子的約克維奇，若是被取消簽、禁止出賽，將會損失慘重，並繼續尋求法律途徑。若是讓他參賽將可能會引起全民共憤，並引發更多爭議。不過球迷對於遲遲不下決定的霍克感到相當抓狂，不少人希望他趕快做出決定，儘快讓此事順利落幕，「要等多久?」、「拖太久吧，我要受不了」。

澳網

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