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澳網／約克維奇聲明稿疑點重重 西班牙政府也要調查

聯合新聞網 / 綜合報導
世界球王約克維奇提交的文件與聲明有許多矛盾之處。 美聯社
世界球王約克維奇提交的文件與聲明有許多矛盾之處。 美聯社

約克維奇（Novak Djokovic）澳網風波持續延燒，即便取得聽證會勝訴，讓他暫時逃過遣返危機。但在法院所提出的文件中疑點重重，引來不少批評聲浪，就算約帥親自發文聲明，仍有諸多矛盾，無法平息大家怒火。

約克維奇在法院提出的文件中，表示PCR檢測陽性反應日期是12月16日，但卻在隔日被拍到出席公開活動，未做好應有的防護措施，澳洲《9news》質疑的是文件上並未明確指出是何時確診，一切只有他個人的證詞。約克維奇則回應17日參加完活動後才被告知染疫，18日則為了不讓記者失望，仍如期接受採訪，坦承做了錯誤示範。

至於英國《衛報》則指控球王並未針對德國《明鏡周刊》所指出的12月16日檢測編碼與時間戳記有異的問題做解釋；美國《CNN》則說澳洲政府正在查證約克維奇PCR檢測結果日期，與那幾天在塞爾維亞的活動史是否有差異。

其二，在澳洲當局提交的旅遊聲明中，也被查到有飛往西班牙訓練的紀錄，但卻沒有據實以告。隨後約克維奇也將此過錯推向經紀人，並稱是不小心的，絕非蓄意。得知此事後，西班牙政府也開始著手調查是否有非法入境嫌疑，西媒甚至大膽猜測，他很可能在入境時未交付醫療豁免證明。

約克維奇的法律文件與聲明存有許多矛盾，澳洲當局至今也還未下定論。究竟約克維奇能否趕在17日澳網開打前，從這件爭議中全身而退，只能靜候各方調查結果。

澳網

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