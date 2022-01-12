澳網／簽證被撤銷後退賽 捷克女將要求主辦方求償

38歲捷克女將沃拉科娃（Renata Voracova）先前遭澳洲政府撤銷簽證，不過和「世界球王」約克維奇(Novak Djokovic)不同的是，她決定退出本次澳網，目前她仍計畫向主辦方要求賠償，估計這筆賠償金將不小。

沃拉科娃因曾確診，因此當時是持有醫療豁免入境，但仍遭澳洲邊境檢查署拘留並撤銷簽證，不過沃拉科娃沒有選擇和喬帥一樣上訴，而是接受放棄參賽澳網，目前已經離開澳洲回到布拉格。

不過回想起在墨爾本拘留中心被隔離，沃拉科娃仍感到憤恨不平，「感覺像坐牢，我哪裡都不能去！」、「我沒有排斥打疫苗，也有打疫苗的計畫，只是因為在接種前確診，因此才使用醫療豁免入境，沒想到卻被這樣對待，我現在沒有多餘的心思放在網球上，光是處理這些事就夠我忙了。」

沃拉科娃也打算向澳網提出賠償，「光是我和教練的機票錢就花了我6萬捷克克朗（約新台幣7.7萬），還不用說耗費在住宿和訓練的時間，再加上我比賽的獎金，估計這筆金額不會太小，我希望他們能夠正視這項問題，避免走法律途徑。」