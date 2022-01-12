澳網／澳洲主播怒批「狡猾的混蛋」後 球王就發聲明承認錯誤

世界球王約克維奇（Novak Djokovic）的簽證案因官司勝訴暫時重獲自由，但這起事件已引起澳洲民怨，前澳洲女主播梅登(Rebecca Maddern)在節目中的閒聊意外被收音，痛罵約帥是「騙子、狡猾的混蛋」的畫面在網路瘋傳。雖然不知是否與此有關，約克維奇今日很快的針對2項指控做出回應，並坦承自己的錯誤。

約克維奇拒打疫苗因此先前想用醫療豁免權的方式參加澳網，對此已經引發許多澳洲人民不滿，不料相關事件持續燃燒，現在甚至傳出入境申報不實，新冠檢測結果也引發質疑，澳洲電視台《7NEWS》主播梅登（Rebecca Maddern）以及阿莫（Mike Amor）對於約克維奇的行為實在忍無可忍。

兩位主播在節目進廣告時論及約克維奇，據外媒報導兩人當時以為對談內容不會被收音，於是兩人開始你一句我一句地數落約克維奇撒謊，「無論你怎麼看，約克維奇就是一個騙子，狡猾的混蛋。」搭檔阿莫也怒批約帥就是找了一堆「狗屁」藉口，說到底就是一個「混蛋」。

這段畫面隨即在推特上引起廣大討論，不確定是否被此風暴燒到，約克維奇稍早很快在個人IG回應外界對他的指控，關於入境申報不實這點，他表示：「我的團隊代表我提交入境申報書，他們不小心勾選到錯誤的欄位，這絕對是人為疏失絕非故意，我的團隊也已經向澳洲政府說明該情況了。」另外他也坦承自己確實在PCR檢驗陽性後仍接受採訪，主因是不想讓約訪的記者失望，但自己的確應「重新安排受訪時間」。